Onde assistir Íbis x Sport ao vivo: horário, transmissão e canal (16/03)

Nesta quarta-feira, Íbis e Sport entram em campo pela última rodada do Campeonato Pernambucano. Jogando na Arena de Pernambuco, em Recife, o jogo está programado para começar às 21h. Dessa maneira, confira onde assistir Íbis x Sport ao vivo.

O time do Íbis já está rebaixado para a segunda divisão do Pernambucano, enquanto o Sport ainda tem esperanças de garantir-se na semifinal da maneira direta pela temporada.

Onde assistir Íbis x Sport?

A partida entre Íbis e Sport vai passar ao vivo no pay-per-view Premiere, para todos os assinantes, às 21h(Horário de Brasília)

Entretanto, você também pode assistir os canais através do aplicativo em smartphones e tablets.

Como estão as equipes na temporada?

Depois de perder para o Retrô na última quarta-feira, o Íbis volta a disputar mais uma rodada, desta vez a última da primeira fase, pelo Campeonato Pernambucano. Desta vez, entretanto, o resultado não poderá salvar o clube do rebaixamento, já que está em nona posição com 5 pontos. O elenco, desta maneira, irá disputar o quadrangular.

Enquanto isso, o Sport está praticamente dentro das quartas de final do Pernambucano mas ainda conta com a possibilidade de chegar até a semifinal de maneira direta, isso se terminar em segundo lugar. Neste momento, o elenco está em quinto lugar com 13 pontos, ou seja, venceu três partidas, empatou quatro e perdeu uma.

A situação é a seguinte para o Sport: tem que ganhar o seu jogo e torcer por tropeços de todos os adversários da parte de cima da tabela.

Possíveis escalações de Íbis x Sport

O time anfitrião não possui novos desfalques.

Provável Íbis: Hélio; Thyego, Fabrício, Diego Eduardo, Vitor Leão; Celestino, Roberto, Ewerton Baia, Rosivaldo; Kelven, Kelvenny

Do outro lado, os visitantes também não tem novas baixas.

Provável Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino, Lucas Hernández; Ronaldo Henrique, Bruno Matias, Pedro; Jaderson, Luciano Juba, Parraguez

Jogos do Campeonato Pernambucano hoje

A última rodada do Campeonato Baiano apresenta cinco jogos nesta quarta, com todos no mesmo horário.

Salgueiro x Retrô – 21h

Íbis x Sport – 21h

Afogados x Sete de Setembro – 21h

Santa Cruz x Náutico – 21h

Caruatu City x Vera Cruz – 21h

+ Lista de convocados da Seleção Brasileira para Eliminatórias de março