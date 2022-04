Descubra onde assistir ao jogo de hoje ao vivo. Foto: Reprodução / C. A. Independiente @Independiente

Onde assistir Independiente x General Caballero e horário do jogo (12/04)

Nesta terça-feira, Independiente e General Caballero se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Sul-Americana 2022, no Estádio Libertadores de América, em Buenos Aires. Dessa maneira, confira todas as informações e saiba onde assistir Independiente x General Caballero ao vivo.

Estão no grupo G as equipes de Ceará, La Guaira, Independiente e General Caballero.

Onde assistir Independiente x General Caballero

O jogo do Independiente e General Caballero hoje será transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal da Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo com exclusividade.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Informações de onde assistir Independiente x General Caballero hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Libertadores de América, em Buenos Aires.

Onde assistir: Conmebol TV

+Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022: veja os times

Escalação do Independiente e General Caballero

Escalação do Independiente: Sosa, Asis, Laso, Rodríguez, Patricio Ostachuk, Romero, Soñora, Roa, Blanco, Togni e Benegas

Escalação do General Caballero: Jara, Mareco Colmán, Barreto Viera, Corulo, Olmedo, Rodríguez, Fernández, Martínez González, Marabel, Alfonso Aranda e González

O time do Independiente concentra-se para o jogo desta terça-feira depois de empatar com o Tigre pelo Campeonato Argentino durante o fim de semana. Em último lugar no grupo G sem pontos marcados, o elenco busca a primeira vitória na Sul-Americana depois de perder para o Ceará na paritda da estreia.

Enquanto isso, o General Caballero ficou na igualdade diante do elenco do La Guaira, na semana passada em jogo válido pela primeira rodada da competição. Agora, em terceiro lugar com 1 ponto, a equipe deve manter o time titular para o jogo desta terça-feira se quiser mudar o cenário da sua participação este ano.

Últimos jogos do Independiente x General Caballero

As equipes de Independiente e General Caballero nunca se enfrentaram em toda a história do futebol sul-americano. Isso quer dizer que a partida desta terça-feira será o primeiro confronto.

É importante ressaltar também que, ainda nesta edição, um segundo jogo será realizado pela fase de grupos mas, desta vez, vai acontecer no Paraguai.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Independiente na Sul-Americana.

