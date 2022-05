Onde assistir Independiente x La Guaira ao vivo e horário hoje (19/05)

Pela quinta rodada do grupo G na Copa Sul-Americana, o Independiente recebe o La Guaira nesta quinta-feira, 19 de maio, com a bola rolando às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Libertadores de América, em Buenos Aires. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Independiente x La Guaira ao vivo hoje.

Onde assistir Independiente x La Guaira ao vivo?

O jogo do Independiente e La Guaira hoje será transmitido ao vivo na CONMEBOL TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília, pela Copa Sul-Americana em 2022.

Com transmissão exclusiva na temporada, o canal da Conmebol é o grande responsável por exibir todas as partidas da competição, incluindo o confronto desta quinta-feira. Para acompanhar, o torcedor deve assistir através do canal disponível nas operadoras da Claro, Sky ou DirecTV GO.

Outra opção é assistir online, através das plataformas do Sky Play, Now e DirecTV GO através do celular, tablet ou até mesmo via computador, nos sites oficiais.

Informações do jogo Independiente x La Guaira hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Libertadores de América, em Buenos Aires, na Argentina

Onde assistir: Conmebol TV

Independiente e La Guaira na Sul-Americana

Seis pontos atrás do Ceará no grupo G, o Independiente busca o impossível ainda sonhando com a possibilidade de classificação. Em segundo lugar com 9 pontos, o grupo argentino precisa vencer o confronto desta quinta-feira e, na próxima rodada, vencer o seu desafio e torcer por tropeço do Ceará.

Do outro lado, o La Guaira tem apenas 1 ponto, ou seja, não tem mais mais oportunidades de se classificar para a fase do mata-mata na Sul-Americana, já que somente um time avança para a próxima fase. O time só empatou uma partida e perdeu os outros três.

Provável escalação do Independiente: Sosa; Rodríguez, Insaurralde, Barreto, Vigo; Romero, Pozzo, Soñora, Blanco; Romero e Batallini. Técnico: Eduardo Domínguez

Provável escalação do La Guaira: Cristhian Jesús; Jon Mikel Aramburu, Ramos, La Mantía; Cumana, Briceño, Segura, Silva Guzmán; Paz, Herrera e Bolívar. Técnico: Daniel Farías

Último jogo Independiente x La Guaira

O último encontro das equipes de La Guaira e Independiente aconteceu em 26 de abril de 2022, pela temporada atual, em partida válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Por 2 x 0, o elenco do Independiente levou a melhor com gols de Domingo Felipe e Leandro Miguel.

Confira como foi o último jogo entre os times.