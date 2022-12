3 x 0: veja os gols da Argentina que tiraram a Croácia da Copa do Mundo 2022

Seleção da Argentina está na final da Copa do Mundo no Catar após vencer a Croácia

Argentina está na final da Copa do Mundo do Catar! Depois de vencer a Croácia por 3 x 0 nesta terça-feira, 13 de dezembro, a seleção sul-americana carimbou o passaporte para a grande decisão no fim de semana. Com a liderança de Messi, o elenco dominou a partida. Saiba quem marcou os gols da Argentina na decisão e como foi o jogo.

VEJA: quem a Argentina vai enfrentar na final da Copa

Gols da Argentina na semifinal contra a Croácia

Sob o comando de Lionel Messi, a Argentina venceu a Croácia por 3 a 0 e se classificou para a grande final da Copa do Mundo do Catar. Esta é a sexta final da equipe argentina em sua história.

Os gols da vitória foram de Messi, de pênalti, e dois de Julián Álvarez no primeiro e segundo tempo. Os argentinos foram superiores durante toda a partida e ditaram o controle do jogo.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Álvarez e o goleiro Livakovic se chocaram dentro da área e, no mesmo instante, o árbitro marcou a penalidade em favor dos hermanos. Messi assumiu a responsabilidade e, no cantinho esquerdo, abriu o placar sem chances para a muralha croata.

Assista ao gol de Messi de pênalti.

#Messi ya es el máximo goleador de la historia de la #SeleccionArgentina en Mundiales con 11 goles . Disfrutemos que lo que estamos viviendo será eterno. Un día hablaremos de donde estábamos y que hacíamos cuando Messi marcaba su gol a Croacia 🇭🇷.

Vamos 🇦🇷💙! pic.twitter.com/Tw6rPyBolW — Veronica Brunati (@verobrunati) December 13, 2022



Ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos, o atacante Álvarez conduziu um contra-ataque onde, sozinho, deixou toda a defesa croata para trás e ampliou o marcados.

Segundo gol da Argentina.

Gol maradoneano el de Julián #ÁLVAREZ para #Argentina 🇦🇷. 👉 Le pusimos el audio del gol de Diego Armando Maradona a los ingleses y se nos pone la piel de gallina. ¡DE NO CREER! 🤯 pic.twitter.com/3LB2EsoufZ — Racing Radio (@RacingRadioClub) December 13, 2022



No segundo tempo, a Croácia foi mais incisiva perante os adversários. Perisic, Modroc e Orsic até tentaram, mas sem sucesso na hora da finalização.

No comecinho do segundo tempo, Messi driblou a defesa croata e, com um toque sensacional na área, entregou a bola para Álvarez ampliar e fazer o terceiro gol em cima da Croácia.

O jogo até a reta final não teve grandes mudanças. A Croácia até apressou-se para tentar diminuir a diferença no placar, mas sequer conseguiu marcar gols.

Una toma extraordinaria 🎥 de la gran jugada con asistencia de Messi previo al gol de Álvarez pic.twitter.com/OIlZVLuYRU — Santi Figueredo (@sefigue) December 13, 2022

Próximo jogo da Argentina na Copa do Mundo

A seleção da Argentina volta a jogar no domingo, 18 de dezembro, na final da Copa do Mundo do Catar. O palco do confronto vai ser o Estádio Lusail, às 12h (Horário de Brasília).

O provável adversário da Argentina pode ser França ou Marrocos, ainda não dá para saber. O outro jogo da semifinal será disputado na quarta-feira, 14 de dezembro, também às 16h, horário de Brasília, direto do Al Bayt Stadium.

A Argentina busca o seu terceiro título em Copa do Mundo.

LEIA TAMBÉM:

Quantas vezes a Argentina ganhou a Copa do Mundo?

Quantos títulos de Copa do Mundo tem a França na história do futebol?

Por que a Copa de 2026 da FIFA vai ser em 3 países?