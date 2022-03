Onde assistir Inglaterra x Suíça ao vivo e horário na TV (26/03)

Inglaterra e Suíça se enfrentam neste sábado, a partir das 14h30, em partida amistosa no futebol internacional Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra. A seguir, saiba quais são os detalhes da transmissão e onde assistir o jogo da Inglaterra x Suíça ao vivo.

As duas seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo do Catar em novembro deste ano.

Onde assistir Inglaterra x Suíça

O jogo da Inglaterra e Suíça hoje vai passar no TNT e Estádio TNT, a partir das 14h30, no horário de Brasília para todo o Brasil.

O canal da TNT está disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e OI. Enquanto isso, o streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo.

O serviço está disponível por R$19,90 ao mês. Entretanto, a parceria da plataforma com operadoras possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

Escalação de Inglaterra e Suíça

Provável Escalação Inglaterra: Pickford, Maguire, Luke Shaw, Stones, Walker-Peters, Rice, Mount, Bellingham, Phil Foden, Jack Grealish e Harry Kane

Provável Escalação Suíça: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez, Sow, Freuler, Okafor, Shaqiri, Zuber e Embolo

A Seleção da Inglaterra já está classificada para o Mundial da FIFA em novembro deste ano. O elenco vice-campeão da Eurocopa do ano passado garantiu-se após terminar em primeiro lugar no grupo I com 26 pontos, tendo seis de vantagem diante do segundo oponente. Ao todo, venceu oito partidas e empatou duas.

Do outro lado, a Suíça também já está classificada e, por isso, apenas entra em campo para o amistoso deste sábado como maneira de treinar o seu elenco e escolher qual é a melhor formação para a Copa de 2022. Com os seus jogadores principais, o grupo garantiu-se em primeiro lugar no grupo C com 18 pontos, tendo cinco vitórias e três empates na competição.

Veja como foi a preparação da Inglaterra no vídeo a seguir.

Quem já está classificado para a Copa de 2022?

Já estão classificadas para a Copa do Mundo as seleções do Brasil, Argentina, Irã, Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai, Inglaterra e Alemanha.

Trinta e duas seleções vão disputar a Copa do Catar em novembro. Com as quinze já classificadas, ainda faltam dezessete equipes em busca do tão sonhado baile de futebol ao fim do ano.

