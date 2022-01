Onde assistir Inter de Milão ao vivo x Empoli e horário – 19/01

Disputando as oitavas de final da Copa da Itália, a Inter de Milão enfrenta o Empoli nesta quarta-feira, 19/01, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), jogando no Giuseppe Meazza. Com transmissão ao vivo do jogo da Inter de Milão hoje, saiba onde assistir na TV e online.

Quando é Inter de Milão x Empoli?

Pelas oitava da Copa da Itália, a partida começa às 17h desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, no Estádio Giuseppe Meazza, na cidade de Milão, na Itália.

Onde assistir o jogo da Inter de Milão hoje ao vivo?

A ESPN 4 (antigo Fox Sports) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

A equipe da Inter estreia na Copa da Itália nesta quarta-feira, buscando a classificação direta para as quartas de final na temporada. No entanto, é provável que o técnico Simone Inzaghi poupe alguns jogadores importantes. No Campeonato Italiano, por fim, aparece em primeiro lugar com 50 pontos.

Do outro lado, o Empoli passou por Vicenza e Verona nas duas fases preliminares para chegar até as oitavas de final da competição italiana. Por isso, promete dar o melhor de si em campo para chegar longe e, quem sabe, atingir as decisões em busca do título. Pela liga nacional, está em 11º com 29 pontos.

Escalações de Inter de Milão e Empoli:

A equipe da Inter não tem novas baixas.

Já o Empoli não conta com Parisi e Haas.

Provável escalação de Inter de Milão: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Darmian; Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez (Lautaro)

Provável escalação de Empoli: Vicario; Stojanovic, Tonelli, Ismailj, Flamozzi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Pinamonti, Bajrami, Henderson

