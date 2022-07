Onde assistir Inter de Milão hoje x Lens ao vivo e horário (23/07)

Quer saber onde assistir Inter de Milão hoje? A equipe italiana enfrenta o Lens neste sábado, 23 de julho, no Stade Félix-Bollaert, em Lens, em amistoso internacional na pré-temporada da Europa. Com início às 13h (Horário de Brasília), confira todas as informações do duelo a seguir.

Onde assistir Inter de Milão hoje?

O canal da ESPN e o Star + vão transmitir o jogo da Inter de Milão x Lens hoje, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), neste sábado em amistoso da pré-temporada de futebol.

Sem qualquer tipo de transmissão pelo canal aberto, o torcedor só pode assistir o jogo do futebol hoje através do canal da ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Se preferir, pode curtir através do Star +, serviço de streaming, opção também para quem não é assinante da TV por assinatura. Através do site (www.starplus.com), o torcedor tem acesso completo aos valores e pacotes.

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Stade Félix-Bollaert, em Lens, na França

Onde assistir o jogo da Inter de Milão hoje: ESPN e Star +

Como estão as equipes de Ajax e Eintracht Frankfurt na pré-temporada?

O time do Lens já se prepara para uma nova temporada do futebol francês. Jogando em casa, o elenco tem pela frente um grande adversário. Até aqui já foram quatro amistosos, contra o Paris FC, Valenciennes, Rodez e Clermont, todos times franceses. Por isso, o clube optou pela Inter, uma forte adversária para treinar os seus jogadores nesta pré-temporada.

Do outro lado, a Inter já disputou dois amistosos nesta pré-temporada. Venceu o FC Lugano, enquanto ficou no empate com o Monaco no último sábado. Agora, o elenco italiano terá a chance de se redimir mesmo sem torcida presente para se garantir com a preparação.

Quando começa o futebol na temporada da Europa?

Fique calmo torcedor, a nova temporada do futebol na Europa já vai começar. Enquanto isso, é possível se divertir com amistosos entre os principais clubes do mundo, como a Inter de Milão e o Lens, que se enfrentam neste sábado, pela agenda da pré-temporada de amistosos.

O Campeonato Italiano vai começar em 14 de agosto, um pouco mais tarde do que as outras principais competições do continente. Já o Campeonato Francês, que o Lens joga, terá inicio em 5 de agosto.

É importante ressaltar que o calendário das principais competições sofreu alteração por conta da Copa do Mundo no Catar.

Leia também: Quem será o novo técnico do Atlético Mineiro em 2022?