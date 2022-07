Quem será o novo técnico do Atlético Mineiro em 2022?

É oficial, o Galo está sem treinador. Com a demissão de Antonio Mohamed, o torcedor quer saber quem será o novo técnico do Atlético Mineiro no resto da temporada 2022 no futebol. Disputando duas competições importantes, o clube estuda as principais opções no mercado para substituir o argentino o quanto antes.

Confira a seguir quem pode ser o novo comandante do clube na temporada

Quem será o novo técnico do Atlético Mineiro? Turco Mohamed é demitido

Antonio Mohamed não é mais técnico do Atlético Mineiro. O clube confirmou a demissão do argentino em nota publicada nas redes sociais, na manhã de sexta-feira, 22 de julho. O treinador e os auxiliares foram desligados do comando do elenco logo após o empate com o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Dirigindo o Galo, foram 45 jogos, 27 vitórias, 13 empates e 5 derrotas. Ele assumiu o comando do clube em janeiro deste ano. No entanto, não conseguiu se firmar no cargo com críticas por parte da torcida mineira e acabou desligado.

Agora, o auxiliar Lucas Gonçalves é quem fica na vaga de Turco até o Galo encontrar um novo treinador.

Confira o comunicado do Galo sobre Turco Mohamed.

O #Galo informa que Antonio Mohamed não é mais treinador do Clube. El Turco e seus auxiliares foram desligados hoje pela manhã, pelo presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Rodrigo Caetano. O auxiliar técnico permanente Lucas Gonçalves comandará o time neste domingo. — Atlético (@Atletico) July 22, 2022

Renato Gaúcho é quem será o novo técnico do Galo?

O principal nome para o Atlético neste momento é Renato Gaúcho. Sem clube desde que deixou o Flamengo em novembro de 2021, o ex-jogador pode ser o sucessor do argentino no cargo.

De acordo com as apurações do portal Globo Esporte, o técnico Renato é o nome favorito da diretoria principalmente pelo fato de ser vice-campeão da Libertadores e por ter vasta experiência no futebol brasileiro, além de estar livre no mercado.

Em 2021, o treinador foi cogitado para assumir o Galo assim que Sampaoli deixou o time. Entretanto, como informou o GE, Renato renovou com o Grêmio e não levou a sério a proposta. Agora, ele pode ser o novo treinador do Galo.

Renato Portaluppi já treinou Fluminense, Vasco, Bahia, Grêmio, Athletico PR e o Flamengo, seu último trabalho. Ele foi campeão da Copa do Brasil com o Flu em 2005/06, assim como foi com o Grêmio em 2015/16. Com o tricolor gaúcho também contabiliza títulos de Libertadores em 201/17 e Recopa no mesmo ano.

Cuca vai voltar para o Galo?

Parte da torcida ainda quer Cuca como treinador do Atlético Mineiro. Isso porque a última passagem do profissional garantiu ao clube o título do Campeonato Mineiro, Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

Mesmo livre no mercado, Cuca já garantiu que não quer trabalhar neste momento. Isso porque ele escolheu passar um ano perto da família e sem treinar times de futebol. Por isso, a negociação pode praticamente não existir.

O comandante já trabalhou em diferentes clubes como o Avaí, Brasil de Pelotas, Remo, Gama, Criciúma, Paraná, São Paulo, Grêmio, Flamengo, Coritiba, São Caetano, Botafogo, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Palmeiras e o Atlético Mineiro por último.

Odair Hellmann está livre no mercado

Outro nome livre no mercado é o de Odair Hellman. O profissional de 45 anos já treinou clubes como Internacional, onde começou como interino em 2017, Fluminense.

O último trabalho de Odair foi no Al-Wasl, dos Emirados Árabares, quando foi contratado em 2020 e desligado no mês de junho de 2022. Foram 53 partidas, com 19 vitórias, 18 empates e 16 derrotas, de acordo com os dados do portal Transfermarkt.

Agora, ele pode pintar pela primeira vez no Atlético Mineiro. Por parte da torcida nas redes sociais, o nome de Odair não é forte, mas por sua experiência e por ser novo no meio, pode tornar-se boa opção.

Jorge Sampaoli pode ser o novo técnico do Galo?

Outro velho conhecido da torcida mineira também é cotado para assumir o clube a partir de julho de 2022. Jorge Sampaoli, argentino de 62 anos, está livre no mercado também e pode ser contratado pela diretoria do Atlético.

O profissional foi quem comandou o time em 2020, com 44 jogos, sendo 25 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, de acordo com números da Rádio Itatiaia. O comandante não ganhou títulos, mas foi responsável por uma bela campanha na temporada que garantiu ao elenco a classificação na Libertadores.

Agora, resta saber se o torcedor pode dar uma nova chance ao argentino.

Sampaoli foi para o Olympique de Marseille assim que deixou o Atlético. Em julho de 2022, no entanto, foi desligado do comando do clube. Ele também já passou por Sport Boys, Sporting Cristal, O’Higgins, Emelec, Universidad del Chile, a Seleção do Chile, Sevilla, a Seleção da Argentina e o Santos.

Com o Marseille, tornou-se vice-campeão francês na temporada passada, enquanto garantiu vaga para a Champions.

