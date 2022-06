Onde assistir Irlanda x Escócia ao vivo e horário Liga das Nações (11/06)

A seleção da Escócia busca os três pontos contra a Irlanda neste sábado, 11 de junho, para se manter na liderança do grupo um pela Liga B, a segunda divisão da Liga das Nações. A partida está programada para começar às 13h (Horário de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin. Saiba onde assistir Irlanda x Escócia ao vivo hoje.

Onde assistir Irlanda x Escócia hoje?

Para assistir o jogo entre Irlanda e Escócia hoje, basta sintonizar o canal SporTV e Globo Play.

Com exclusividade, o canal do SporTV exibe as emoções da Liga das Nações neste sábado, ao vivo, com transmissão para todos os estados do Brasil. A emissora, entretanto, só está disponível para assinantes da TV fechada.

Outra opção é acompanhar online através do Globo Play, serviço de streaming da TV Globo. A plataforma está disponível através do aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo da Irlanda x Escócia hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 13h (Horário de Brasília)

Local: Aviva Stadium

Arbitragem: Marco Di Bello

Onde assistir: SporTV e Globo Play

Irlanda e Escócia na Liga das Nações 2022

Ainda sem vencer na competição, a Irlanda entra em campo pressionada para brigar pelos três pontos contra uma das favoritas em seu grupo. Na lanterna sem pontos, os irlandeses esperam contar com a força da torcida em seu favor para sair na frente.

Do outro lado, a Escócia é a líder do seu grupo com 3 pontos, ou seja, venceu a partida que disputou até aqui na Liga das Nações contra a Armênia. Se vencer o jogo deste sábado e garantira a diferença no saldo de gols, aí poderá se distanciar dos demais e ficar mais próximo do acesso.

Escalação da Irlanda: Kelleher; Collins, Duffy, Egan; Christie, Hendrick, Cullen, Stevens; Robinson, Ogbene e Knight. Técnico: Stephen Kenny

Escalação da Escócia: Gordon; Souttar, Hendry, McKenna; McGregor, Robertson, McGinn, Ralston; Armstrong, Adams e Christie. Técnico:

Steve Clarke

Palpite Irlanda x Escócia

Em disputa de conterrâneas, é a Escócia quem possui o favoritismo ao seu lado. Tanto pela qualidade do elenco como pelo desempenho apresentado durante a competição, a seleção escocesa deve garantir a vitória e ir para casa com os três pontos, se isolando na liderança.

A Irlanda, por outro lado, joga em casa e pode até dar trabalho aos rivais, mas não se garante na busca pelo triunfo entre os três pontos. Já a Escócia segue como favorita até o acesso.

Classificação do grupo Irlanda e Escócia

No grupo um da Liga B, a segunda divisão da Liga das Nações, estão as seleções da Escócia, Irlanda, Armênia e Ucrânia. Elas disputam seis rodadas na temporada.

A primeira colocada segue para a primeira divisão da competição, enquanto a última será rebaixada até a terceira divisão.

1 Escócia – 3 pontos

2 Ucrânia – 3 pontos

3 Armênia – 3 pontos

4 Irlanda – 0 ponto