Onde assistir Itália x Argentina ao vivo, horário e escalação da Finalíssima

Depois de 30 anos, a decisão da Finalíssima está de volta no cenário do futebol. Nesta quarta-feira, 1º de junho, as seleções de Itália e Argentina buscam a taça para coroar uma bela temporada. O jogo vai acontecer no Estádio Wembley, na Inglaterra, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Itália x Argentina hoje.

Onde assistir Itália x Argentina ao vivo hoje?

Procurando saber onde assistir Itália x Argentina ao vivo hoje? A decisão da Finalíssima nesta quarta-feira será transmitida ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN vai exibir as emoções da final internacional para todos os estados do país, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, disponível para assinantes no site, computador, tablet, celular ou até mesmo na smart TV.

Informações do jogo Itália x Argentina hoje:

Data: 01/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra

Onde assistir: ESPN e Star +

Itália e Argentina na Finalíssima 2022

Campeã da Eurocopa em cima da Inglaterra no dia 11 de julho do ano passado, a Itália garantiu o direito de disputar a Finalíssima, competição da UEFA em parceria com a Conmebol, que está de volta após 30 anos no cenário do futebol. O elenco de Roberto Mancini deve estar completo nesta quarta, já que vai disputar a Liga das Nações nos próximos dias.

Do outro lado, a Argentina venceu a Copa América também no ano passado ao derrotar o Brasil no Maracanã de maneira histórica, consolidando o primeiro troféu de expressão com Lionel Messi no comando. Aliás, o craque do PSG deve estar em campo na final desta quarta-feira buscando outro título com a sua seleção.

Provável escalação da Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti e Insigne. Técnico: Roberto Mancini

Provável escalação da Argentina: Martínez; Foyth, Romero, Otamenti, Acuña; De Paul, Guido Rodríguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez e Di Maria. Técnico: Lionel Scaloni

Último jogo Itália x Argentina

O último confronto entre Itália e Argentina aconteceu em 23 de março de 2018, em amistoso internacional de seleções. A partida foi resultado de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, realizada em junho do mesmo ano.

Por 2 x 0, a seleção da Argentina levou a melhor com gols de Benega e Lanzini, jogando no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre as equipes.

O que é a Finalíssima?

A Finalíssima é um pequeno torneio responsável por reunir os campeões da Europa e Copa América em disputa pela taça na temporada. A competição está de volta após 30 anos na fila.

Em comum acordo, Conmebol e UEFA assinaram o Memorando de Entendimento estendendo a participação das equipes em 15 de dezembro de 2021, onde irão se enfrentar na quarta-feira, 1º de junho, pelo título.

Em partida única, a Finalíssima será disputada em 90 minutos onde, em caso de empate, o confronto irá direto para os pênaltis.

O troféu da Copa dos Campeões da CONMEBOL-UEFA é feito de latão e banhado a prata, com 45 cm de altura e 8,5kg, mantendo o design original de 1985.