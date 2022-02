Onde assistir Ituano x Ferroviária hoje, horário e escalações 26/02

As equipes de Ituano x Ferroviária se enfrentam neste sábado, 26/02, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu. Onde assistir o jogo Ituano x Ferroviária hoje ao vivo o torcedor confere a seguir no texto.

Onde assistir Ituano x Ferroviária

O jogo do Ituano e Ferroviária tem transmissão no pay-per-view Premiere e streaming Paulistão Play, a partir das 20h30 (Horário de Brasília).

A plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play através do site (www.paulistaoplay.com.br) pelo valor de R$34,99 com todos os jogos.

Data: 26/02/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado

Local: Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

Transmissão: Premiere e TV Paulistão Play

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Ituano entra em campo neste sábado depois ser derrotado pelo São Bernardo jogando fora de casa. Agora, o clube tem a oportunidade de contar com a sua torcida em peso e, quem sabe, garantir a vitória. No grupo C, aparece em quarto e último lugar com 11 pontos, ou seja, completamente embolado ainda pode assumir a liderança.

Enquanto isso, a Ferroviária entra em campo depois de vencer a Inter de Limeira no último domingo do Paulistão. Pelo grupo B, aparece em terceiro lugar com 10 pontos, ou seja, contabiliza duas vitórias, quatro empates e duas outras derrotas na competição.

Escalação de Ituano e Ferroviária

Nenhuma das equipes apresenta novos desfalques para o jogo de hoje.

Ituano: Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Cleberson, Mário Sergio; Jiménez, Kaio, Lucas Siqueira; Aylon, Calyson, Rafael Elias

Ferroviária: Saulo; Vidal, Bruno Leonardo, Didi, João Lucas; Guilherme Nunes, Gegê, Uillian Correia; Netto, Orejuela, Bruno Mezenga

Confira o último jogo do Ituano x Ferroviária.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre esportes 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.