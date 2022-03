Onde assistir Ituano x RB Bragantino hoje e horário (13/03/2022)

Onde assistir Ituano x RB Bragantino? Neste domingo (13), pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista em 2022, às 20h30, no Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, a transmissão será para assinantes. Confira os detalhes.

Onde assistir Ituano x RB Bragantino

O jogo do Ituano x RB Bragantino hoje vai passar no pay-per-view Premiere, e nos serviços de streaming Paulistão Play, HBO Max e Estádio TNT a partir das 20h30, horário de Brasília.

A plataforma do pay-per-view do Premiere, pode ser encontrada por R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play por R$34,99 com todos os jogos. Já o serviço do HBO pode ser encontrado por R$19,99 ou R$27,90, enquanto a segunda tem o custo de R$19,90.

Informações do jogo Ituano e RB Bragantino hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Ilbert Estevam da Silva

Local: Estádio Municipal Doutor Novelli Junior

Onde assistir jogo de hoje: Estádio TNT, HBO Max, Premiere, Paulistão Play

Últimos jogos Ituano x RB Bragantino

29/02/2020 – Red Bull Bragantino 2 x 1 Ituano – Campeonato Paulista

Veja como foi o último jogo do Ituano e RB Bragantino.

Escalação de Ituano e RB Bragantino

Em terceiro lugar no grupo C, o Ituano contabiliza 15 pontos, ou seja, precisa disputar com o Mirassol a vaga do segundo lugar para a próxima fase do Campeonato Paulista, já que o Palmeiras já está classificado em primeiro lugar. Com quatro vitórias, três empates e três derrotas, o grupo espera melhorar a sua campanha em busca da vaga.

Ituano: José Guilherme; Roberto, Cleberson, Léo, Pacheco; Rafael Pereira, Igor, Lucas; Berola, Papagaio, Kaio

Enquanto isso, o RB Bragantino também já carimbou a vaga para as quartas de final do Paulistão, ocupando a liderança do grupo D com o total de 19 pontos, ou seja, não pode ser mais alcançado por nenhum dos seus rivais na competição. Agora, apenas cumpre tabela neste domingo enquanto busca melhorar o seu rendimento em campo.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Candido; Artur, Eric Ramires, Jadsom, Bruno; Ytalo, Hyoran

