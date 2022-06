Onde assistir jogo da Alemanha hoje: canal e horário da Liga das Nações

Na busca por sua primeira vitória na Liga das Nações, a Alemanha visita a Hungria hoje, 11 de junho, pela terceira rodada do grupo 3 da Liga A na Puskás Aréna Park, em Budapeste. Com a bola rolando a partir das 15h45 (Horário de Brasília), confira todas as informações e saiba onde assistir o jogo da Alemanha hoje.

Onde assistir jogo da Alemanha hoje

Onde assistir o jogo da Alemanha hoje na Liga das Nações vai ser no canal SporTV.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe as emoções do confronto da Liga das Nações neste sábado para todos os estados do Brasil. O torcedor pode entrar em contato com a sua operadora para obter a emissora em sua programação.

Para acompanhar online, o Globo Play está disponível também para os assinantes através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo da Hungria x Alemanha hoje:

Data: 11/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Puskás Aréna Park, em Budapeste.

Arbitragem: José María Sánchez

Onde assistir: SporTV

Hungria busca a liderança

Com 3 pontos, a Hungria se mantém na vice-liderança do grupo três da Liga das Nações. A seleção estreou com vitória em cima da Inglaterra, até ser derrotada pela Itália na segunda rodada do torneio. Por isso, vê o confronto deste sábado como a oportunidade de se redimir perante os torcedores para seguir vivo até a busca da liderança.

Schafer cumpre suspensão e por isso não está disponível para o jogo deste sábado.

Provável escalação da Hungria: Gulacsi; Lang, Orbán, Attila Szalai; Fiola, Nagy, Styles, Nagy; Sallai, Szoboszlai; Adám Szalai. Técnico: Marco Rossi

Seleção da Alemanha quer a primeira vitória

A Alemanha, por outro lado, busca a primeira vitória na Liga das Nações. Com apenas 2 pontos conquistados, segue na terceira posição do grupo. A equipe do goleiro Manuel Neuer empatou com a Itália logo na rodada de estreia, até encontrar os ingleses e novamente parar na igualdade do placar.

Por isso, se vencer o jogo deste sábado, poderá até mesmo assumir a ponta se a Itália tropeçar.

Marco Reus, lesionado, está fora do plantel para este sábado.

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Hofmann, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Kimmich, Gnabry; Muller, Havertz e Werner. Técnico: Hansi Flick

Classificação do grupo Hungria x Alemanha

Disputam no grupo 3 da Liga A, a primeira divisão da Liga das Nações, as seleções da Itália, Inglaterra, Hungria e Alemanha. A bola rola em seis rodadas da competição pela primeira fase.

Depois, o primeiro colocado de cada um dos grupos segue para a semifinal, enquanto todos os últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão da Liga das Nações, ou a Liga B.

1 Itália – 4 pontos

2 Hungria – 3 pontos

3 Alemanha – 2 pontos

4 Inglaterra – 1 ponto