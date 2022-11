Assistir jogo da Alemanha hoje x Seleção do Omã ao vivo (16/11)

A seleção da Alemanha enfrenta Omã nesta quarta-feira, às 14h (Horário de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da FIFA, com início na semana que vem. O jogo da Alemanha hoje vai ser em Estádio Sultan Qaboos, em Omã. Descubra onde assistir ao amistoso e todas as informações.

Onde vai passar jogo da Alemanha hoje ao vivo

O jogo da Alemanha hoje vai passar ao vivo na ESPN 4 e Star +, a partir das 14h (Horário de Brasília).

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Claro, a emissora da ESPN é quem detém os direitos de transmissão dos amistosos.

Para o torcedor que não tem a TV fechada, dá para assistir no Star + plataforma de streaming. Acesse www.starplus.com para se tornar assinante e aí você pode assistir no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

FICHA TÉCNICA:

Data: Quarta-feira, 16 de novembro de 2022

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Sultan Qaboos, em Omã.

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Quando a Alemanha estreia na Copa do Mundo do Catar?

A estreia da Alemanha na Copa do Mundo no Catar está marcada para quarta-feira, 23 de novembro, diante do Japão no Estádio Internacional Khalifa. Pela primeira rodada do grupo E, a partida começa às 10h (Horário de Brasília).

No grupo E estão as seleções da Alemanha, Japão, Espanha e Costa Rica. Serão três rodadas na primeira fase em pontos corridos onde cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas 1 para os dois times na disputa. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

A final da Copa do Catar está agendada para o dia 18 de dezembro.

