Onde assistir jogo da Alemanha x Ucrânia em amistoso internacional - 12/06

Nesta segunda-feira, 12 de junho, as seleções de Alemanha e Ucrânia disputam amistoso durante a data FIFA no Weserstadion, em Bremen. A bola vai rolar no jogo da Alemanha às 13h (Horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo por todo o Brasil.

Como assistir o jogo da Alemanha hoje em amistoso

O amistoso entre Alemanha e Ucrânia será transmitido na ESPN e Star Plus às 13h nesta segunda. Nenhum canal de televisão aberta vai exibir o duelo.

A ESPN só está disponível em operadoras de televisão por assinatura. Já o Star Plus é um serviço de streaming pago.

Como assistir no Star Plus?

É necessário ser assinante para assistir o catálogo do Star Plus por R$ 40,90 por mês.

1) Acesse o site www.starplus.com ou o aplicativo no celular, tablet e smartv. Depois, clique em "entrar" e aí digite o email e a senha para entrar na sua conta.

2) Clique no mosaico principal e vá até a sessão de canais ao vivo. Escolha o jogo da Alemanha para assistir.

Escalações de Alemanha x Ucrânia

Os ucranianos não tem desfalques para o amistoso desta segunda-feira.

Já os alemães não poderão contar com Gnabry, Gosens, Gündogan e Schade.

Alemanha: Ter Stegen; Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck; Hofmann, Kimmich, Goretzka, Raum; Sane, Füllkrug e Musiala (Técnico: Hansi Flick).

Ucrânia: Trubin; Zabarnyi, Svatok, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Ihnatenko; Malinovskyi, Sudakov, Mudryk e Yaremchuk (Técnico: Serhiy Rebrov).

Por que a Alemanha não joga as Eliminatórias da Euro?

Como a próxima Eurocopa será disputada na Alemanha, a seleção de futebol não precisa disputar as Eliminatórias da Euro já que tem a vaga garantida na fase de grupos. A competição está marcada para 14 de junho até 14 de julho de 2024.

As cidades que receberão os jogos são Berlim, Colônia, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Munique e Stuttgart. Os alemães derrotaram a candidatura da Turquia.

Os jogos das Eliminatórias começam na sexta-feira.

