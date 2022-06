Onde assistir jogo da Inglaterra x Hungria: horário e transmissão ao vivo

Quer saber onde assistir o jogo da Inglaterra hoje? Então você deve acompanhar o guia completo do portal DCI a seguir. Nesta terça-feira, 14 de junho, a equipe inglesa enfrenta a Hungria pela quarta rodada da Liga das Nações, no Molineux Stadium, em Wolverhampton. Com início a partir das 15h45 (horário de Brasília), descubra onde assistir e todas as informações.

A Inglaterra vem na última posição do grupo três com 2 pontos, ou seja, sequer venceu na Liga das Nações. O elenco perdeu para a Hungria, empatou com a Alemanha e a Itália para acumular somente dois pontos e sem escapar da zona de rebaixamento.

Para os húngaros, a temporada está muito bem. Na vice-liderança com 4 pontos, coleciona uma vitória contra a Inglaterra, derrota para os italianos e empate contra a Alemanha na terceira e última rodada disputada até aqui. Se vencer hoje e os italianos perderem, assume a liderança.

Onde assistir o jogo da Inglaterra hoje ao vivo?

Onde assistir o jogo da Inglaterra hoje vai ser no Star +.

Sem transmissão na TV, o serviço de streaming da Disney é o único responsável por exibir as emoções dos ingleses contra os húngaros na Liga das Nações desta terça-feira.

Para assistir, o torcedor deve tornar-se um membro da plataforma através do site (www.starplus.com) e assistir então no aplicativo para celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Informações do jogo da Inglaterra x Hungria hoje ao vivo:

Data: 14/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton.

Arbitragem: Clément Turpin

Escalação da Inglaterra x Hungria hoje

Phil Foden, brilhante atacante dos ingleses, é dúvida no jogo de hoje.

Provável escalação da Inglaterra: Ramsdale; Walker, Maguire, Guehi, Trippier; Ward-Prowse, Rice, Saka; Bellingham, Jack Grealish e Harry Kane. Técnico:

Para os húngaros, Gulacsi cumpre suspensão enquanto Kleinheisler e Botka são os desfalques.

Provável escalação da Hungria: Dibusz; Lang, Orbán, Attila Szalai; Nego, Adam Nagy, Schafer, Nagy; Sallai, Szoboszlai e Szalai.