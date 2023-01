Onde assistir jogo da Inter de Milão x Empoli hoje no Italiano - 23/01/23

Com possibilidade de assumir a vice-liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão entra em campo nesta segunda-feira, 23 de janeiro, para buscar os três pontos diante do Empoli. Na décima nona rodada, a bola vai rolar no jogo da Inter de Milão hoje às 16h45 (Horário de Brasília), direto do Estádio Giuseppe Meazza.

Se vencer, a equipe anfitriã sobe para a segunda posição e desbanca o Milan. Os visitantes, entretanto, tem a possibilidade de ocupar uma melhor colocação na tabela em busca da parte de cima.

Onde vai passar o jogo da Inter de Milão hoje

Star+ é onde assistir jogo da Inter de Milão hoje às 16h45, horário de Brasília.

Sem transmissão em canais de televisão, o torcedor deve sintonizar a plataforma de streaming para curtir as emoções da partida entre Internazionale e Empoli nesta segunda-feira em todos os estados do Brasil ao vivo.

Quem não é assinante deve acessar o site para obter a transmissão no Star Plus, plataforma de streaming somente para usuários.

O aplicativo está disponível no celular, Android ou iOS, tablet, videogames e também na smartv.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza

Onde assistir: Star +

Provável escalação do jogo de hoje:

Brozovic e Handanovic seguem lesionados e por isso não podem jogar.

Provável escalação da Inter de Milão: Onana; Bastoni, Acerbi, Skriniar; Çalhanoglu, Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Darmian; Lautaro Martínez e Dzeko.

Marin cumpre suspensão, enquanto Tonelli, Destro, Grassi e Ismajli seguem lesionados e fora do plantel.

Provável escalação do Empoli: Vicario; Ebuehi, Winter, Luperto, Parisi; Akpro, Henderson, Bandinelli; Baldanzi, Caputo e Satriano.

Classificação atualizada

Saiba como ficou a classificação atualizada do torneio italiano na primeira divisão.

1 Napoli - 50 pontos

2 Milan - 38 pontos

3 Inter de Milão - 37 pontos

4 Roma - 37 pontos

5 Lazio - 34 pontos

6 Atalanta - 34 pontos

7 Udinese - 28 pontos

8 Torino - 26 pontos

9 Juventus - 25 pontos

10 Fiorentina - 23 pontos

11 Bologna - 22 pontos

12 Empoli - 22 pontos

13 Monza - 22 pontos

14 Lecce - 20 pontos

15 Spezia - 18 pontos

16 Salernitana - 18 pontos

17 Sassuolo - 18 pontos

18 Verona - 12 pontos

19 Sampdoria - 9 pontos

20 Cremonese - 7 pontos

Rodada do Campeonato Italiano

Além do jogo da Inter de Milão hoje, outro embate também será disputado nesta segunda-feira. Confira todos os resultados da décima nona rodada do Campeonato Italiano e quais faltam.

SÁBADO, 21/01:

Verona 2 x 0 Lecce

Salernitana 0 x 2 Napoli

Fiorentina 0 x 1 Torino

DOMINGO, 22/01:

Sampdoria 0 x 1 Udinese

Monza 1 x 1 Sassuolo

Spezia 0 x 2 Roma

Juventus 2 x 1 Atalanta

SEGUNDA-FEIRA, 23/01:

Bologna x Cremonese - 14h30

Inter x Empoli - 16h45

TERÇA-FEIRA, 24/01:

Lazio x Milan - 16h45

