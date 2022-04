Onde assistir jogo da Inter de Milão x Verona e horário na TV (09/04)

Neste sábado, Inter de Milão e Verona disputam a partir das 13h (Horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Saiba a seguir os detalhes e onde vai passar o jogo do Real Madrid ao vivo hoje.

A Inter de Milão venceu a Juventus no fim de semana, enquanto o Verona superou o Genoa.

Onde assistir jogo da Inter de Milão

Onde assistir o jogo da Inter de Milão hoje será no canal ESPN, a partir das 13h, pelo horário de Brasília. O confronto entre Inter de Milão e Verona também vai passar no Star +, serviço de streaming.

A emissora da ESPN transmite para todos os estados do Brasil. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Por isso, a solução aos torcedores é o Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir jogo da Inter de Milão hoje

Data: 09/04/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giuseppe Meazza

Onde assistir: ESPN e Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Inglês?

Provável escalação de Inter de Milão e Verona

Escalação do Inter de Milão: Handanovic, Bastoni, D’Ambrosio, Skriniar, Dumfries, Çalhanoglu, Barella, Brozovic, Perisic, Lautaro Martínez e Dzeko

Escalação do Verona: Montipo, Ceccherini, Gunter, Casale, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Caprari, Daniel Bessa e Simeone

Disputando apenas o Campeonato Italiano e a Copa da Itália, a Inter mantém foco total para o duelo deste sábado, em uma nova rodada. Jogando em casa, o grupo de Simone Inzaghi vai buscar a vitória em qualquer custo, até porque os três pontos levam o time de Milão para a vice-liderança novamente, brigando pela primeira posição.

Enquanto isso, o Verona vem de vitória surpreendente na última rodada, mas ainda não consegue alcançar uma melhor posição na tabela do Campeonato Italiano. Ocupando a nona posição, contabiliza 45 pontos, ou seja, venceu doze partidas, empatou nove e perdeu dez até aqui. Mesmo se vencer fora de casa hoje, não muda de posição, mas continua a somar pontos.

Inter de Milão x Verona últimos jogos

27/08/2021 – Verona 1 x 3 Inter – Campeonato Italiano

25/04/2021 – Inter 1 x 0 Verona – Campeonato Italiano

23/12/2020 – Verona 1 x 2 Inter – Campeonato Italiano

Assista no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Jogos do Campeonato Italiano na rodada

Pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, todas as equipes entram em campo neste fim de semana no Campeonato Italiano, com transmissão ao vivo.

A rodada tem início no sábado, seguindo até a segunda-feira, com o duelo entre Bologna e Sampdoria. Dessa maneira, confira todos os jogos.

Empoli x Spezia – 10h

Inter de Milão x Verona – 13h

Cagliari x Juventus – 15h45

Genoa x Lazio – 07h30 (Domingo, 10/04)

Napoli x Fiorentina – 10h (Domingo, 10/04)

Sassuolo x Atalanta – 10h (Domingo, 10/04)

Venezia x Udinese – 10h (Domingo, 10/04)

Roma x Salernitana – 13h (Domingo, 10/04)

Torino x Milan – 15h45 (Domingo, 10/04)

Bologna x Sampdoria – 15h45 (Segunda-feira, 11/04)

Aproveite e siga o DCI no Google News