Onde assistir jogo da Juventus hoje x Sassuolo e horário na TV (15/08)

O torcedor quer saber onde assistir jogo da Juventus hoje, 15 de agosto, na primeira rodada do Campeonato Italiano pela nova temporada. A equipe recebe o Sassuolo a partir das 15h45 (horário de Brasília), em Juventus Stadium, para duelo de estreia. Confira todas as informações do jogo de hoje a seguir no texto.

Onde assistir jogo da Juventus hoje ao vivo

O jogo da Juventus hoje vai passar no Star +, às 15h45 (horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, o torcedor só pode acompanhar o jogo nesta segunda-feira através do serviço de streaming do Star +, disponível para assinantes. Para tornar-se membro, basta acessar o site (www.starplus.com) e consultar os pacotes e valores.

A plataforma pode ser acessada no computador, celular, tablet e smart TV.

Data: Segunda-feira, 15/08/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim

Onde assistir: Star +

Últimos jogos Juventus x Sassuolo

Sassuolo 1 x 2 Juventus – Campeonato Italiano

Juventus 2 x 1 Sassuolo – Copa da Itália

Juventus 1 x 2 Sassuolo – Campeonato Italiano

Prováveis escalações do Juventus x Sassuolo hoje

O técnico Allegri confirmou em entrevista coletiva que Moise Kean e Rabiot cumprem suspensão. Já Szczesny, Aké, Pogba, Chiesa, Arthur e Kaio Jorge estão indisponíveis. Sobre Kostic, no entanto, o treinador desconversou, garantindo que irá decidir entre ele, McKennie e Cuadrado.

Provável escalação da Juventus: Perin; Bonucci, Bremer, Danilo; Kostic, Fagioli, Locatelli, Zakaria, Cuadrado; Vlahovic e Di Mária.

Lopez, para o Sassuolo, é o jogador que não está apto para jogar.

Provável escalação do Sassuolo: Consigli; Ayhan, Muldur, Ferrari, Kyriakopoulos; Thorstvedt, Matheus Henrique, Frattesi; Berardi, Pinamonti e Ceide.

Primeira rodada do Campeonato Italiano

A primeira rodada dá oficialmente início na nova temporada do Campeonato Italiano. Neste fim de semana, seguindo até a segunda-feira, 15 de agosto, são dez confrontos, com destaque para a vitória do Milan, atual campeão, e a Inter de Milão.

Vinte equipes disputam a primeira divisão do futebol italiano. Elas jogam 38 rodadas em dois turnos, disputndo em pontos corridos o título da temporada.

Confira a seguir os resultados e quais jogos faltam para a primeira rodada.

Sampdoria 0 x 2 Atalanta

Milan 4 x 2 Udinese

Monza 1 x 2 Torino

Lecce 1 x 2 Inter de Milão

Fiorentina 3 x 2 Cremonese

Lazio 2 x 1 Bologna

Spezia 1 x 0 Empoli

Salernitana 0 x 1 Roma

Verona x Napoli – 13h30

Juventus x Sassuolo – 15h45

