Onde assistir jogo da Juventus x Torino hoje? Confira horário e escalações

Tem clássico da cidade de Turim hoje! Pela 26ª rodada do Campeonato Italiano nesta sexta-feira, 18/02, as equipes de Juventus e Torino se enfrentam com a bola rolando a partir das 16h45 (Horário de Brasília), no Juventus Stadium. Confira a seguir onde assistir o jogo da Juventus hoje, escalações e que horas vai ser.

Onde assistir jogo da Juventus hoje ao vivo

O jogo da Juventus e Torino hoje vai ter transmissão do canal ESPN e streaming Star +, a partir das 16h45 (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

O canal só está disponível para operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, a plataforma de streaming pode ser assinada através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Como estão as equipes na temporada?

Mesmo após a chegada de Vlahovic, atacante de ponta ex-Fiorentina, a Juventus ficou no empate diante da Atalanta na última rodada do Campeonato Italiano. O elenco aparece em quarto lugar com 46 pontos, isto é, venceu treze vitórias, sete empates e cinco derrotas, sem perder uma partida por cinco rodadas.

Enquanto isso, o Torino aparece em décimo lugar com 32 pontos, isto é, venceu nove partidas, empatou cinco e perdeu dez em toda a temporada da competição. Entretanto, o grupo não vence por duas rodadas seguidas e, por isso, promete dar o melhor para garantir o resultado no clássico.

Escalação da Juventus e Torino

Em entrevista coletiva, Allegri garantiu que Kean é dúvida, enquanto Danilo está suspenso e Chiellini, Bernardeschi e Chiesa estão lesionados.

Do outro lado, o Torino não tem desfalques.

Juventus: Szczęsny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata, Vlahovic

Torino: Savic; Djidji, Bremer, Rodríguez; Pobega, Vojvoda, Linetty, Singo; Brekalo, Pjaca, Sanabria

Confira os melhores momentos do último jogo entre Juventus e Torino.

Confira todos os jogos da rodada no Campeonato Italiano

Dez jogos serão realizados pelo fim de semana na 26ª rodada do Campeonato Italiano. Confira a seguir quais são e os horários de cada um.

Sexta-feira (18/02):

Juventus x Torino – 16h45

Sábado (19/02):

Sampdoria x Empoli – 11h

Roma x Verona – 14h

Salernitana x Milan – 16h45

Domingo (20/02):

Fiorentina x Atalanta – 08h30

Verona x Genoa – 11h

Inter de Milão x Sassuolo – 14h

Udine x Lazio – 16h45

Segunda-feira (21/02):

Cagliari x Napoli – 15h

Bologna x Spezia – 16h45

