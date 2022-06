Onde assistir jogo da Polônia x Bélgica hoje e horário ao vivo (14/06)

Hoje tem Lewandowski contra Kevin De Bruyne em campo e você não pode perder nenhum lance. Nesta terça-feira, 13 de junho, as seleções da Polônia e Bélgica se enfrentam pela quarta rodada da Liga das Nações, no Estádio Nacional de Varsóvia. Com a bola rolando a partir das 15h45 (Horário de Brasília), descubra onde assistir jogo da Polônia x Bélgica hoje.

Os poloneses contam com a força da torcida no jogo desta terça em casa. No grupo quatro, aparecem na terceira posição com 4 pontos, com vitória contra País de Gales, empate diante da Holanda e derrota para a Bélgica.

Do outro lado, os belgas seguem na segunda posição com os mesmos 4 pontos, mas promete dar trabalho aos rivais no jogo de hoje. Contabilizam vitória diante da Polônia, derrota para a Holanda e empate com País de Gales na terceira rodada.

Informações do jogo da Holanda x País de Gales hoje ao vivo:

Data: 14/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Varsóvia

Arbitragem: Irfan Peljto

Onde assistir jogo da Polônia x Bélgica hoje na TV e online:

O jogo da Polônia x Bélgica hoje será transmitido no SporTV e Globo Play.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal transmite todas as emoções do confronto ao vivo para os assinantes de todo o Brasil.

Outra opção é o Globo Play, serviço de streaming para assinantes, disponíveis através da plataforma para celular, tablet, computador e na smart TV.

Polônia x Bélgica

Por vinte oportunidades, as seleções da Polônia e da Bélgica já se enfrentaram dentro de campo. Um fato curioso é que ambas possuem o mesmo número de vitórias, 7 para cada, além dos 6 empates.

No quesito gols, de acordo com o portal de estatísticas O Gol, a Polônia é quem sai na frente com 27 gols. A última vez que as seleções se enfrentaram aconteceu este mesmo ano, entre a Liga das Nações.

Na ocasião, os belgas golearam os adversários por 6 x 1 na segunda rodada.

Escalações de Polônia x Bélgica

Os belgas não contam com jogadores lesionados.

Provável escalação da Bélgica: Mignolet; Castagne, Alderweireld, Vertonghen, Saelemaekers; Praet, Tielemans, Thorgan Hazard; Januzaj, Eden Hazard e Batshuayi.

Os poloneses sentem o desfalque de Jakub Moder, lesionado.

Provável escalação da Polônia: Szczesny; Cash, Glik, Bednarek, Puchacz; Szymanski, Goralski, Zurkowski, Zalewski; Zielinski; Lewandowski.

