Jogo da Portuguesa x Botafogo hoje ao vivo: onde assistir e horário 27/02

O Botafogo visita a Portuguesa neste domingo, 27/02, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Onde assistir o jogo do Botafogo hoje ao vivo o torcedor confere logo a seguir.

Onde assistir jogo do Botafogo hoje ao vivo

O jogo do Portuguesa e Botafogo hoje ao vivo, domingo, dia 27 de fevereiro, vai passar no pay-per-view Cariocão Play, a partir das 19h no horário de Brasília.

Informações do jogo do Botafogo hoje ao vivo

Data: 27/02/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Diego da Silva Lourenço

Local: Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador

Transmissão: PPV do Cariocão Play

A partida pode ser assistida através do PPV do Cariocão Play, disponível pelo site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo nos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Últimos resultados de Portuguesa x Botafogo

04/04/2021 – Botafogo 1 x 1 Portuguesa – Campeonato Carioca

01/07/2020 – Portuguesa 0 x 0 Botafogo – Campeonato Carioca

21/03/2019 – Botafogo 4 x 1 Portuguesa – Campeonato Carioca

Escalação de Portuguesa e Botafogo

A Portuguesa tropeçou na última rodada e acabou empatando com o Madureira pelo Campeonato Carioca. Agora, se quiser brigar por uma vaga até a semifinal da competição ou até mesmo na Taça Rio, precisa da vitória neste domingo para continuar somando pontos. Ao todo, aparece em oitavo com 8 pontos.

Portuguesa: Carlão; Joazi, Marcão, Leandro Amaro, Sidão; Sanchez, Jhonnathan, Cafú; Raphael, Romarinho, Bruno Santos

Enquanto isso, o Botafogo vem de derrota para o Flamengo no clássico da última rodada. Ocupando a quarta posição, continua pressionando os seus adversários na parte de cima da tabela do Campeonato Carioca por uma melhor colocação enquanto pontua 16 pontos, podendo conquistar uma melhor colocação com os três pontos hoje.

Botafogo: Gatito; Borges, Kanu, Carli, Jonathan; Barreto, Breno, Fabinho, Fernando; Chay, Nascimento

Confira o último jogo do Portuguesa e Botafogo.

