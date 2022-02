Jogo do Altos x Sport hoje: onde assistir e horário da Copa do Nordeste

Sport e Altos se enfrentam neste domingo, 27/02, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Lindolfinho, em Teresina. Onde assistir o jogo do Sport hoje ao vivo o torcedor descobre a seguir.

Jogo do Sport hoje onde assistir

O jogo do Altos e Sport hoje, domingo, dia 27 de fevereiro, vai passar no pay-per-view Nordeste FC, a partir das 18h no horário de Brasília disponível em todo o Brasil para assinantes.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Informações do jogo do Sport hoje

Data: 27/02/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Árbitro: Wagner Reway

Local: Estádio Lindolfinho, em Teresina

Transmissão: PPV do Nordeste FC

Escalação do jogo do Altos x Sport

O elenco do Altos precisa da vitória neste domingo contra o Sport se quiser lutar pela classificação até a próxima fase na Copa do Nordeste. Pelo grupo B, aparece em sexto lugar com 7 pontos, ou seja, só venceu duas partidas, empatou uma e perdeu três. A diferença com o G-4 é de um ponto para o último colocado.

Altos: Marcelo; João Carlos, Vinicius, Lucas Souza, Júlio; Marconi, Alexandre Quaresma, Diego Viana; Elielton, Manoel, Betinho

Enquanto isso, o Sport vem em quarto lugar no grupo A com o total de 7 pontos, ou seja, contabiliza também duas partidas vencidas, um empate e duas derrotas. Agora, se vencer o jogo de hoje, pode assumir a terceira posição e, quem sabe, garantir-se parcialmente na próxima fase.

Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael, Sabino, Sander; William Oliveira, Cáceres, Everton Felipe; Paulinho, Rodrigão, Jaderson

Confira o último jogo do Sport.