Onde assistir jogo do Arsenal x Liverpool ao vivo e horário – 20/01

Arsenal e Liverpool disputam a vaga na grande final da Copa da Liga Inglesa nesta quinta-feira, 20/01, a partir das 16h45 (horário de Brasília), jogando no Estádio Emirates pela semifinal. Com transmissão ao vivo do jogo do Arsenal x Liverpool hoje, saiba onde assistir na TV e online.

Quando é Arsenal x Liverpool?

Pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, a partida começa às 16h45 desta quinta-feira (horário de Brasília), 20 de janeiro de 2022, no Estádio Emirates, na cidade de Londres, na Inglaterra.

Onde assistir Arsenal x Liverpool hoje?

A ESPN 2 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

No primeiro confronto, o Arsenal levou a pior ao ficar no empate fora de casa e ainda perder um jogador. Para chegar até aqui, precisou passar por West Bromwich, AFC Wimbledon, Leeds e Sunderland. Agora, o elenco de Londres quer de toda as maneiras conquistar o acesso até a final.

Enquanto isso, o Liverpool se vê em uma situação complicada depois de não conseguir marcar em casa. Agora, o time de Klopp precisa colocar os melhores jogadores em campo para conseguir a vantagem para conquistar a vaga na grande final. Na competição, venceu Norwich, Preston e Leicester.

Relembre como foi o último jogo entre Arsenal x Liverpool.

Escalações de Arsenal e Liverpool hoje:

Arteta, técnico do Arsenal, ainda não pode contar com Kolasinac, Rowe e Tomiyasu além de Xhaka, expulso na primeira partida.

Do outro lado, Klopp não conta com Harvey Elliott, Thiago, Divock Origi, Naby Keita, Sadio Mané e Mohamed Salah.

Provável escalação de Arsenal: Ramsdale; Tierney, Gabriel Magalhães, Holding, Tomiyasu; White, Saka, Lokonga, Martinelli; Odegaard, Lacazette

Provável escalação de Liverpool: Kelleher (Alisson); Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson; Fabinho, Jones, Henderson; Diogo Jota, Minamino, Firmino

