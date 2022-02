Onde assistir jogo do ASA x CSA hoje: horário e escalações – 26/02

As equipes ASA e CSA se enfrentam na tarde desde sábado, 26/02, com a bola rolando a partir das 17h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Alagoano no Estádio Fumeirão, em Arapiraca. Onde assistir jogo do ASA x CSA hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir jogo do ASA x CSA hoje

O jogo do ASA e CSA hoje será transmitido no canal BAND (Alagoas) e no streaming Eleven Sports, a partir das 17h (Horário de Brasília).

A plataforma do Eleven Sports pode ser encontrada de maneira gratuita pelo site oficial do serviço (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS também de graça aos internautas.

Data: 26/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: não divulgado

Local: Estádio Fumeirão, em Arapiraca

Transmissão: BAND e Eleven Sports

Como estão as equipes na temporada?

O time do ASA entra em campo neste sábado depois de ser derrotado pelo Cuiabá na Copa do Brasil pela última quarta-feira, na primeira fase. Com isso, vê a partida do Campeonato Alagoano como uma possível recuperação diante dos torcedores, já que se vencer pode ocupar a liderança.

Enquanto isso, o time do CSA permanece em primeiro lugar no Alagoano com 9 pontos, ou seja, pode garantir uma maior vantagem perante os demais na tabela se ganhar o jogo de hoje. Na última quarta-feira, o grupo conseguiu a classificação para a segunda fase na Copa do Brasil após emptara com o Atlético de Alagoinhas.

Escalação de ASA x CSA

Nenhuma das equipes apresenta novas baixas para o confronto deste sábado.

ASA: Marcelo Carné; Cedric, Wellington, Werley, Fernandes; Felipe Augusto, Geovane, Gabriel, Marco Túlio; Lucas Barcelos, Rodrigo Rodrigues

CSA: Deola; Michel, Benne, Cristian Lucca, Magal; Assis, Jorginho, Fidelis, Regis; Anderson Feijão, Xande

Confira um dos últimos jogos entre CSA x Asa.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre esportes 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.