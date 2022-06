Onde assistir jogo do Atlético GO hoje ao vivo e horário (30/06)

Para o torcedor que não quer perder nenhum lance da Sul-Americana, saiba onde assistir jogo do Atlético GO hoje. Pelas oitavas de final, a equipe enfrenta o Olimpia nesta quinta, 30 de junho, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Descubra onde assistir ao vivo o jogo de hoje e todas as Inforamções da partida.

O critério do gol fora de casa não está no regulamento da Copa Sul-Americana. Agora, os tentos marcados dentro e fora de casa possuem o mesmo valor, com a disputa de pênaltis decidindo em caso de empate na soma das duas partidas.

Onde assistir jogo do Atlético GO hoje

O jogo do Olimpia x Atlético GO hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da Conmebol só está disponível entre as operadoras por assinatura da Claro/Net, Sky e DirecTV GO. Isso porque as emissoras são as únicas com acordo diante do canal e, por isso, o torcedor deve ficar atento se é assinante delas.

Para quem não pode estar diante da televisão, as opções são os serviços de streaming NOW, Sky Play e o próprio DirecTV GO através do celular, tablet, computador e a smart TV.

Informações de onde assistir Olimpia x Atlético GO hoje:

Data: 30/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Onde assistir: CONMEBOL TV

Onde assistir Conmebol TV online pelo celular?

O torcedor tem diferentes opções para assistir a Conmebol TV pelo celular. Entretanto, é necessário reafirmar que somente assinantes das operadoras Sky, Claro/Net e DirecTV GO e que tem o pacote de canais de futebol na programação tem direito a acompanharem pelos aplicativos.

O Sky Play é o dispositivo online da Sky. A plataforma está disponível para celular, tablet e computador. Basta acessar com o e-mail e a senha e procurar pela Conmebol TV. Entretanto, é importante relembrar que o torcedor deve obter os canais na programação.

Pela Claro, o NOW, aplicativo para Android e iOS, disponibiliza a transmissão dos três canais de jogos de futebol da Conmebol.

Por fim, o DirecTV GO é quem transmite pelo celular, tablet e computador os jogos da Conmebol TV.

Escalações do Olimpia x Atlético GO:

Escalação do Olimpia: Olveira; Cardozo, Otálvaro, González, Torres; Silva, Quintana, Ortiz, Cardozo; Derlis González e Paiva.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner, Edson, Ramon, Jefferson; Edson, Marlon Freitas, Airton, Jorginho, Luiz Fernando; Churín.

Disputando no grupo G da Libertadores, o Olimpia não fez a sua lição de casa e foi eliminado da competição precocemente. No entanto, ao terminar em terceiro lugar, garantiu a oportunidade de jogar a Sul-Americana nas oitavas de final, onde enfrenta o grande Atlético. Ao todo, marcou duas vitórias, dois empates e duas derrotas na Libertadores, precisando melhorar o seu desempenho custe o que custar no jogo desta quinta-feira.

O Atlético, por outro lado, ficou em primeiro lugar na fase de grupos da Sul-Americana, enquanto marcou 13 pontos com quatro vitórias, um empate e uma derrota entre as seis rodadas disputadas. Por esse motivo, tem grande favoritismo no duelo desta quinta mesmo fora de casa. Sob o comando do técnico Jorginho, não possuem novas baixas no plantel de jogadores.

