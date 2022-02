Onde assistir jogo do Bahia x Barcelona de Ilhéus hoje e horário – 09/02

Prometendo grande embate nesta quarta-feira, 09/02, as equipes de Bahia e Barcelona de Ilhéus se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Baiano a partir das 19h15 (Horário de Brasília), na Arena Fonte Nova em Salvador. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo do Bahia hoje ao vivo na TV e online.

Horário do jogo do Bahia hoje

O jogo entre Bahia e Barcelona de Ilhéus nesta quarta-feira será transmitido ao vivo pela TV Educativa Bahia (TV aberta) e no Youtube do canal (Site gratuito) a partir das sete e quinze da noite para todo o estado da Bahia.

Além de acompanhar pela televisão, o torcedor tem a oportunidade de acompanhar de maneira online o jogo de hoje no Campeonato Baiano também através do Youtube da TVE Bahia e de graça.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

TV: TVE Bahia

Online: Youtube

Escalação do Bahia x Barcelona de Ilhéus

Bahia – Danilo Fernandes; Luiz Otávio, Jonathan, Gustavo Henrique, Djalma Silva; Patrick de Lucca, Rezende, Daniel; Marco Antônio, Raí, Rodallega

Depois de ficar no empate diante do Vitória no clássico do Campeonato Baiano, o elenco do Bahia volta aos gramados do torneio para disputar a vitória. Ocupando a quinta posição, precisa urgentemente do resultado positivo se quiser continuar vivo na busca pela classificação.

Barcelona de Ilhéus – Deijair; Arisson, Caique, Gustavo Ramos; Capone, Guga, Ramires; João Grilo, Kel Baiano, Vitinho

Enquanto isso, o time do Barcelona conseguiu superar o Juazeirense na rodada do fim de semana. Com o resultado, o elenco terminou em terceiro lugar com 7 pontos, isto é, contabilizando duas vitórias, um empate e outra derrota, enquanto busca a segunda vitória seguida.

Classificação do Campeonato Baiano

Em pontos corridos, a primeira fase da competição baiana traz dez equipes disputando em nove rodadas onde os quatro primeiros avançam para a próxima fase e os dois últimos são rebaixados para a divisão inferior.

1 Jacuipense – 12 pontos

2 Bahia de Feira – 10 pontos

3 Barcelona – 7 pontos

4 Atlético-BA – 6 pontos

5 Bahia – 6 pontos

6 Vitória – 5 pontos

7 Doce Mel – 3 pontos

8 Unirb – 2 pontos

9 Juazeirense – 2 pontos

10 Conquista – 1 ponto

