Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo e horário da La Liga (06/03)

Elche e Barcelona se enfrentam neste domingo pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol de 2022. A partida será disputada a partir das 12h15 no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, e a transmissão vai ser apenas no streaming. A seguir, conheça todos os detalhes de onde assistir o jogo do Barcelona hoje ao vivo hoje.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Elche x Barcelona hoje, 6 de março de 2022, vai passar no streaming Star +, a partir das 12h15, horário de Brasília, no Campeonato Espanhol.

A plataforma de streaming Star + está disponível e pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês

Informações do jogo do Elche x Barcelona hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 12h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche

Onde assistir jogo de hoje: Star +

Últimos jogos Elche x Barcelona

18/12/2021 – Barcelona 3 x 2 Elche – Campeonato Espanhol

24/02/2021 – Barcelona 3 x 0 Elche – Campeonato Espanhol

24/01/2021 – Elche 0 x 2 Barcelona – Campeonato Espanhol

Relembre um dos últimos jogos entre Barcelona e Elche.

Escalações de Elche x Barcelona

Palacios e Bigas são desfalques no jogo de hoje.

Do outro lado, Xavi não poderá contar com Umtiti, Ansu Fati e Sergio Roberto.

Elche: Badia; Roco, Mojica, Verdú, Barragán; Morente, Mascarell, Guti, Fidel; Boyé, Milla

Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Dani Alves, Araújo, Dest; De Jong, Busquets, Pedri; Traoré, Aubameyang, Torres

O Elche tropeçou na rodada passada diante do Levante e, por isso, deve colocar em campo neste domingo os seus melhores jogadores para garantir os três pontos e assim dar a volta por cima no Campeonato Espanhol. Em décimo quarto lugar com 29 pontos, contabiliza sete vitórias, oito empates e onze derrotas.

Enquanto isso, o Barcelona mantém vivo o sonho de conquistar a liderança e desbancar o maior rival, o Real Madrid do topo. Em quarto lugar, contabiliza 45 pontos, tendo dezoito pontos a menos, mas vem de boa sequência nas últimas rodadas, sem perder por mais de cinco rodadas na temporada sob o comando de Xavi.

Jogos do Campeonato Espanhol hoje

A vigésima sétima rodada do Campeonato Espanhol transmite dez partidas no fim de semana.

Alavés 0 x 0 Sevilla

Osasuna 1 x 0 Villarreal

Espanyol 2 x 0 Getafe

Valencia 3 x 1 Granada

Real Madrid 4 x 1 Real Sociedad

Cádiz x Rayo Vallecano – 10h

Elche x Barcelona – 12h15

Celta de Vigo x Mallorca – 14h30

Betis x Atlético de Madrid – 17h

Athletic Bilbao x Levante (Segunda-feira, 17h)

