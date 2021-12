Onde assistir jogo do Barcelona x Betis hoje online e horário – 04/12

O Barcelona entra em campo neste sábado, 04/12, para receber o Betis a partir das 12h15 (horário de Brasília) em confronto válido pela décima sexta rodada no Campeonato Espanhol jogando no Camp Nou. Saiba onde assistir ao jogo do Barcelona hoje online e se vai passar na televisão.

Onde assistir jogo do Barcelona x Betis hoje: A partida entre Barcelona e Betis terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo de hoje.

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, cidade de Barcelona, na Espanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois que Xavi assumiu o comando do Barcelona, a equipe acumula quatro rodadas sem perder, ou seja, vem mostrando cada vez mais um salto significante tanto na classificação como também em campo com a melhora do futebol. Em sétimo, acumula 23 pontos em seis jogos ganhos, cinco por empate e três derrotas na temporada, o que pode mudar se vencer o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Betis aparece em cima do rival de hoje, em quinto lugar, com 27 pontos no Campeonato Espanhol até o momento. Na rodada passada venceu o Levante e, agora, quer o resultado positivo para alcançar a parte de cima da tabela, além de torcer por tropeços de seus adversários que também jogam hoje.

Escalações de Barcelona x Betis:

O técnico Xavi, do Barcelona, ainda não pode contar com Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Pedri, Sergio Agüero e Ansu Fati, enquanto Dest pode voltar ao grupo o quanto antes.

Do outro lado, Fékir cumpre suspensão enquanto Sabaly, Bravo e Montoya são desfalques.

BARCELONA: Ter Stegen; Alba, Piqué, Eric García, Araújo; Iglesias, Busquets, De Jong; Ezzalouli, Depay, Gavy

BETIS: Silva; Ruibal, Marc Bartra, Victor Ruíz, Álex Moreno; Guardado, Rodríguez; Canales, Rodri, Juanmi; Willian José

