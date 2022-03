Onde assistir Barcelona x Osasuna hoje na TV? Saiba qual o horário 13/03

Onde assistir Barcelona x Osasuna hoje? Equipes se enfrentam neste domingo, pela vigésima oitava rodada do Campeonato Espanhol, a partir das 17h, no Camp Nou, em Barcelona. Confira a seguir as principais informações da transmissão e onde assistir ao vivo hoje.

Onde assistir Barcelona x Osasuna

O canal ESPN e o streaming Star + vão transmitir ao vivo o jogo do Barcelona x Osasuna hoje. A plataforma pode ser assinada no site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

O jogo de Barcelona e Osasuna neste domingo, 13 de março de 2022, começa às 17h, horário de Brasília. no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha.

Informações do jogo de hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Camp Nou

Onde assistir jogo de hoje: ESPN e Star+

Escalação de Barcelona x Osasuna

Barcelona: Ter Stegen; Piqué, Araújo, Daniel Alves, Alba; De Jong, Busquets, Gonzalez; Dembele, Aubameyang, Gavi

Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, David García, Cruz, Manu Sánchez; Moncayola, García, Lucas Torró, Martínez; Kike, Ávila

Depois de ficar no empate com o Galatasaray no jogo de ida pelas oitavas da Liga Europa, o Barcelona volta aos gramados para disputar o Campeonato Espanhol neste domingo. Em quarto lugar, o clube da Catalunha conseguiu dar a volta por cima assim que Xavi, ex-jogador do time, assumiu o comando técnico. Ao todo, venceu treze partidas, empatou nove e perdeu quatro, ainda brigando pela liderança.

Enquanto isso, o Osasuna vem em décimo primeiro lugar com 35 pontos. Na última rodada, venceu o Villarreal e, por isso, entra em campo neste domingo com todo o gás necessário para sair na frente pelo confronto desta rodada e mostrar para que veio. Em toda a competição, venceu nove partidas, empatou em oito e perdeu dez.

Confira como foi o último jogo do Barcelona.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeonato Espanhol.