Onde assistir jogo do Barcelona x Pumas e horário amistoso (7/8)

Cumprindo o último compromisso na agenda de amistosos, o Barcelona enfrenta o Pumas neste domingo, 7 de agosto, durante a pré-temporada no Camp Nou. A partida começa às 15h (Horário de Brasília) e o torcedor pode conferir onde assistir jogo do Barcelona a seguir no texto.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona hoje terá transmissão da ESPN e Star +, a partir das três da tarde, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todo o país, o canal é o grande responsável por exibir o amistoso internacional neste domingo, com a emissora disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, o torcedor pode acompanhar o jogo através do streaming Star +, disponível para assinantes no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Barcelona x Pumas hoje:

Data: Domingo, 07/08/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Camp Nou, em Barcelona

Onde assistir: ESPN e Star +

Quando o Barcelona joga no Espanhol em 2022?

O Barcelona estreia no Campeonato Espanhol no próximo sábado, 13 de agosto, contra o Rayo Vallecano, pela primeira rodada da competição europeia. A bola vai rolar entre as equipes às 16h (Horário de Brasília), no Camp Nou, a casa do time catalão.

Durante a pré-temporada, o Barcelona enfrentou o A-Leagues All Star, Olot, Inter Miami, Real Madrid, Barcelona e NY Red Bulls, durante a sua trajetória nos Estados Unidos. Agora, encerra a agenda de julho e agosto enfrentando o Pumas, do México, mas em sua casa, em Barcelona.

Confira as principais informações sobre o jogo de estreia do Barcelona na La Liga, o Campeonato Espanhol.

Barcelona x Rayo Vallecano

Sábado, 13/08 às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona – Primeira rodada da La Liga

Leia também: História do Barcelona: o clube que revolucionou o futebol