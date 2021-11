Onde assistir jogo do Bayern de Munique x Arminia e horário – 27/11

Buscando a permanência na liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o Arminia neste sábado, 27/11, a partir das 14h30 (horário de Brasília), jogando na Allianz Arena pela décima terceira rodada. Dessa maneira confira onde assistir ao vivo o jogo do Bayern hoje.

Onde assistir Bayern de Munique x Arminia: O jogo do Bayern de Munique e Arminia terá transmissão ao vivo da BAND, na TV aberta para todo o Brasil de graça, e também da plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça pelo site e aplicativo no Android e iOS.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, cidade de Munique, na Alemanha

TV: BAND

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Em primeiro lugar no Campeonato Alemão com 28 pontos, o Bayern de Munique tem a oportunidade de aumentar a vantagem que possui nesta rodada. Porém, o acordo fica ainda melhor para os bávaros se vencerem e, enquanto isso, o Dortmund perder neste sábado. Ao todo, o time venceu nove jogos, empatou um e perdeu dois.

Do outro lado, o Arminia vem em décima sétima posição da tabela com 9 pontos, ou seja, contabiliza uma vitória, seis empates e cinco derrotas no total. Brigando para escapar da zona de rebaixamento, precisa do triunfo em seu favor neste sábado se quiser continuar buscando a parte de cima.

Escalações de Bayern de Munique x Arminia:

Julian Nagelsmann não poderá contar com Choupo-Moting, Kimmich, Nianzou, Sabitzer e Sarr, enquanto os visitantes sentem a falta de Czyborra e Krüger.

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Tolisso, Goretzka; Coman, Müller, Sane; Lewandowski

ARMINIA: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen; Prietl, Vasiliadis; Wimmer, Schöpf, Okugawa; Klos

