Onde assistir jogo do Benfica hoje x Paços de Ferreira (30/08)

Nesta terça-feira, 30 de agosto, o Benfica recebe o Paços de Ferreira pela terceira rodada do Campeonato Português, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 16h15 (horário de Brasília). Confira onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo no texto e todas as informações.

O Benfica vem na vice-liderança com 9 pontos, enquanto o Paços está em 17º lugar sem nenhum ponto marcado.

Onde assistir jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica hoje vai passar no Star+, serviço de Streaming, a partir das 16h15 (horário de Brasília). O embate do futebol português não tem transmissão pela TV, mas será exibido pelo Star +, plataforma de streaming somente para assinantes com transmissão para todos os estados do Brasil.

Somente torcedores que possuem a assinatura no serviço de streaming é que podem acompanhar o jogo do Benfica hoje. Para aqueles que já são, basta acessar o aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet, computador ou até na smart TV, com aparelhos compatíveis.

Para quem não é, pode acessar o site www.starplus.com e encontrar o melhor pacote por valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Horário: 16h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Onde assistir jogo do Benfica hoje: Star +

Benfica na Champions League 2022/23

Além de disputar o Campeonato Português e a Taça de Portugal, o Benfica também vai disputar a fase de grupos da Champions League. A equipe passou pelos playoffs e se garantiu na primeira fase da competição.

Na última quinta-feira, a UEFA realizou o sorteio para determinar todos os oito grupos da primeira fase da Champions, com trinta e duas equipes participando da edição. O Benfica caiu no grupo H, ao lado de PSG, Juventus e Maccabi Haiffa.

Serão seis rodadas em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate 1 para ambos os times. A estreia do Benfica será no dia 6 de setembro, contra o Maccabi Haiffa.

GRUPO H

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haiffa

Escalações do jogo do Benfica x Paços de Ferreira

O brasileiro Lucas Veríssimo continua sendo a única baixa do Benfica neste momento, enquanto se recupera de lesão.

Escalação do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Morato, Silva, Gilberto; Fernández, Florentino Luís, Rafa; David Neres, João Mário e Gonçalo Ramos.

Os visitantes não poderão contar com Djalo e Butzke, por terem sido expulsos na última partida.

Escalação do Paços de Ferreira: Oliveira; Flavio, Antunes, Lima, Fonseca; Rui Pires, Abbas Ibrahim, Delgado, Kayky; Thomas e Koffi.

Próximos jogos:

BENFICA:

Benfica x Vizela – Sexta-feira, 02/09 às 15h – Campeonato Português

Benfica x Maccabi Haifa – Terça-feira, 06/09 às 16h – Champions League

PAÇOS DE FERREIRA:

Boavista x Paços de Ferreira – Segunda-feira, 05/09 às 15h – Campeonato Português

Paços de Ferreira x Casa Pia – Domingo, 11/09 sem horário definido – Campeonato Português

