Onde assistir jogo do Benfica hoje x Vizela ao vivo e horário (02/09)

Valendo a quinta rodada do Campeonato Português, Benfica e Vizela se enfrentam nesta sexta-feira, 02 de setembro, a partir das 15h (Horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. Quer saber onde assistir jogo do Benfica hoje? Confira no texto a seguir todas as informações.

O Benfica soma 12 pontos e está na liderança da tabela, enquanto o Vizela vem na 11ª posição com 5 pontos.

Onde assistir jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica hoje vai passar na ESPN 4 e Star+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Procurando saber onde acompanhar o futebol português nesta sexta-feira? A partida entre Benfica e Vizela será transmitida apenas pelo canal da ESPN, disponível para todo o Brasil entre as operadoras de TV por assinatura. Por isso, o torcedor terá de obter a emissora na programação indicada.

O Star +, serviço de streaming, também retransmite a partida nesta sexta para todos os assinantes, tanto pelo aplicativo do celular e tablet, como pelo computador e smart TV, disponível através de assinatura entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Benfica na Champiosn League 2022/23

O time do Benfica estreia na próxima terça-feira, 06 de setembro, pela primeira rodada do grupo H na fase de grupos da Champions League. O grupo português vai enfrentar o Maccabi Haifa, elenco de Israel, para conquistar os primeiros pontos no torneio.

Integrando o grupo H, o time do Benfica vai enfrentar além do Maccabi o PSG e a Juventus na fase de grupos, precisando ocupar a liderança ou a segunda posição para se garantir na próxima fase.

GRUPO H

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

Prováveis escalações de Benfica e Vizela hoje

Para o Benfica, Lucas Veríssimo continua como o principal desfalque no time titular.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Gilberto; Florentino, Fernández, Rafa, João Mário; David Neres e Gonçalo Ramos.

Etim é o único atleta que segue lesionado e em trabalho de recuperação.

Provável escalação do Vizela: Buntic; Anderson, Silva, Wilson, Kiki; Rosa, Guzzo, Samu; Moreira, Osmajic e Bondoso.

Próximos jogos:

BENFICA:

Benfica x Maccabi Haifa – Terça-feira, 06/09 às 16h – Champions League

Famalicão x Benfica – Sábado, 10/09 às 11h30 – Campeonato Português

VIZELA:

Vizela x Estoril – Segunda-feira, 12/09 às 16h15 – Campeonato Português

Braga x Vizela – Domingo, 18/09 às 16h30 – Campeonato Português

