Onde assistir jogo do Benfica x Arouca e horário ao vivo (05/08)

Com promessa de bom futebol, onde assistir jogo do Benfica hoje vai ser no canal da ESPN 3, com transmissão para todo o país. Nesta sexta-feira, 05/08, a equipe enfrenta o Arouca pela primeira rodada do Campeonato Português, a partir das 16h15 (Horário de Brasília). Jogando no Estádio da Luz, em Lisboa, confira todos os detalhes do jogo.

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo terá transmissão da ESPN 3 e Star +, a partir das quatro e quinze da tarde, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV aberta, o canal da ESPN 3 é o grande responsável por exibir para todos os estados do Brasil o confronto português hoje. Dessa maneira, o torcedor deve obtê-lo em sua programação.

Online, o streaming Star + é o grande responsável por exibir todos os lances do embate através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Benfica x Arouca hoje:

Data: Sexta-feira, 05/08/2022

Horário: 16h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Onde assistir: ESPN 3 e Star +

Jogos da rodada no Campeonato Português

Dezoito equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Português. Depois de muita espera, o torneio está de volta para o calendário do futebol em 2022.

Neste fim de semana, começando na sexta e seguindo até a segunda-feira, 8 de agosto, serão nove confrontos. Disputado em pontos corridos, cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum.

Confira a seguir todos os jogos de hoje e também pela primeira rodada do Campeonato Português.

Sexta-feira (05/08): – onde assistir jogo do Benfica

Benfica x Arouca – 16h15

Sábado (06/08):

Rio Ave x Vizela – 11h30

Estoril x Famalicão – 14h

Porto x Marítimo – 16h30

Domingo (07/08):

Santa Clara x Casa Pia – 11h30

Braga x Sporting – 14h

Chaves x Vitória SC – 16h30

Portimonense x Boavista – 16h30

Segunda-feira (08/08):

Gil Vicente x Paços Ferreira – 16h15

