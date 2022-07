Onde assistir jogo do Benfica x Newcastle e horário do amistoso (26/07)

Cumprindo a agenda de amistosos na pré-temporada, as equipes de Benfica e Newcastle se enfrentam nesta terça-feira, 26 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa. Com a bola rolando às 16h (Horário de Brasília), confira onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo do canal ESPN 4 e do serviço de streaming Star +, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal da ESPN exibe todos os lances do amistoso nesta terça-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Enquanto isso, a plataforma de streaming retransmite no site oficial (www.starplus.com) ou nos aplicativos para celular, tablet e smart TV para assinantes.

Data: 26/07/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Onde assistir jogo do Benfica hoje ao vivo: ESPN 4 e Star +

Benfica x Newcastle Amistoso hoje

Depois de uma temporada decepcionante, o Benfica busca a remontada este ano para lutar pelo título do Campeonato Português e quem sabe a vaga para a Champions na próxima edição. Enquanto as competições não começam, o elenco de Lisboa disputa amistosos na pré-temporada como o de hoje, contra o Newcastle.

O Benfica já enfrentou na pré-temporada as equipes do Reading, Nice, Fulham, Girona e agora o clube inglês, para fechar de vez a fase de amistosos em julho. Isso porque o Campeonato Português está marcado para o dia 5 de agosto, com a primeira rodada.

Do outro lado, o Newcastle também disputou amistosos, contando com a equipe principal de jogadores enquanto se prepara para jogar a nova temporada do Campeonato Inglês. O elenco jogou com Gateshead, 1860 Munchen e o Mainz, contabilizando duas vitórias e uma derrota, a última para os alemães. Todos os confrontos foram na Áustria, enquanto o elenco viaja para Portugal desta vez.

Confira como foi a última partida amistosa do Benfica em julho de 2022.

