Onde assistir jogo do Bochum x Bayern de Munique hoje e horário – 12/02

Líder do Campeonato Alemão com sobra, o Bayern de Munique visita o Bochum neste sábado, 12/02, com a bola rolando às 11h30 (Horário de Brasília), no Vonovia Ruhrstadion, pela vigésima segunda rodada da temporada. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo do Bayern hoje.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje

É possível acompanhar o jogo entre Bochum e Bayern de Munique pela Bundesliga pelo OneFootball (Serviço de Streaming) ao vivo e de graça para todo o Brasil a partir das onze e meia da manhã neste sábado.

A plataforma está disponível no site (www.onefootball.com) de graça e também no celular.

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Vonovia Ruhrstadion

TV: Sem transmissão

Online: OneFootball

Os anfitriões não contam com Blum, Riemann e Zoller, lesionados

Do outro lado, Davies, Goretzka, Musiala, Neuer e Stanisic são desfalques no jogo de hoje.

Escalação do Bochum: Esser; Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Soares; Rexhbecaj, Losilla, Löwen; Pantovic, Polter, Holtmann

Escalação do Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, Upamecano, Hernandez; Gnabry, Kimmich, Tolisso, Coman; Müller, Sané, Lewandowski

Bochum x Bayern de Munique no Campeonato Alemão

BOCHUM: Recém-promovido da segunda divisão alemã, o Bochum se esforça a cada nova rodada para pontuar e seguir na elite por mais um ano. Na última partida empatou com o Hertha, terminando em décimo primeiro lugar com 25 pontos.

BAYERN DE MUNIQUE: Líder com vantagem de nove pontos diante do segundo lugar, o Bayern de Munique sendo o favorito ao título enquanto busca aumentar o seu número. No momento, coleciona as três últimas rodadas sem perder e, por isso, mesmo com jogadores importantes lesionados, quer se manter no topo.

Veja como foi o último jogo do Bochum x Bayern de Munique.

