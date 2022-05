Onde assistir jogo do Borussia Dortmund x Bochum e horário (30/04)

Abrindo a 32ª rodada do Campeonato Alemão neste sábado, Borussia Dortmund e Bochum se enfrentam a partir das 10h30 (Horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela reta final da temporada. Se você não quer perder nenhum lance, saiba onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje.

Com o campeão já definido, o Dortmund apenas quer terminar a temporada na vice-liderança, com a vaga garantida para a Champions do ano que vem. Do outro lado, os visitantes tem como principal objetivo subir na tabela e permanecer mais um ano na elite.

Onde assistir jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo

O jogo do Borussia Dortmund hoje vai passar no OneFootball, a partir das 15h45, horário de Brasília.

De graça, o serviço de streaming transmite para todos os estados do Brasil os jogos da primeira e segunda divisão no Campeonato Alemão.

No celular, é só baixar de graça o aplicativo do OneFootball, tanto no Android como iOS, procurar pela Bundesliga e curtir ao vivo. No computador, o site oficial (www.onefootball.com) também disponibiliza as imagens.

Data: 30/04/2022

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund

Onde assistir: OneFootball

BORUSSIA DORTMUND NO CAMPEONATO ALEMÃO

Faltando somente três rodadas para o fim da temporada, o Borussia Dortmund segue em 2º lugar com 63 pontos. O alvinegro já está garantido na Champions do ano que vem e, por isso, está tranquilo para o jogo de hoje. A equipe cumpre tabela, buscando o resultado para se garantir na parte de cima.

BOCHUM NO CAMPEONATO ALEMÃO

Do outro lado, o Bochum tem a importante missão de permanecer na elite. Faltando apenas três rodadas, contando com a de hoje, o time azul precisa dos três pontos para subir na classificação, já que aparece na 13ª com 36 pontos, tendo a diferença de quatro pontos com o primeiro da zona de rebaixamento.

Escalação de Borussia Dortmund x Bochum

O técnico Marco Rose não pode contar com Can, suspenso, e Dahoud, Hummels, Kobel, Malen, Meunier, Morey, Reyna, Schmelzer e Tigges, lesionados.

Do outro lado, apenas Stafylidis cumpre suspensão.

Escalação do Borussia Dortmund:​ Hitz, Pongracic, Akanji, Zagadou, Wolf, Witsel, Bellingham, Guerreiro, Julian Brandt, Reus e Haaland

Escalação do Bochum: Riemann, Gamboa, Bella-Kotchap, Leitsch, Bockhorn, Löwen, Losilla, Rexhbecaj, Asano, Locadia e Holtmann

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

Últimos jogos de Borussia Dortmund e Bochum

Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund 6 x 1 Wolfsburg (Campeonato Alemão)

Bayern de Munique 3 x 1 Borussia Dortmund (Campeonato Alemão)

Borussia Dortmund 2 x 3 Dínamo de Kiev (Amistoso)

Bochum:

Bochum 0 x 0 Bayer Leverkusen (Campeonato Alemão)

Freiburg 3 x 0 Bochum (Campeonato Alemão)

Bochum 0 x 2 Augsburg (Campeonato Alemão)

