Onde assistir jogo do Brasil x Argentina sub 17 hoje ao vivo – 23/04

Vale título no Campeonato Sul-Americano Sub 17! Neste domingo, 23 de abril, o jogo do Brasil vai ser contra a Argentina pela última rodada do hexagonal, às 18h30, no Estádio Olímpico Atahualpa. Os argentinos não brigam mais pela taça. Os brasileiros já estão garantidos no Mundial da categoria.

Para ser campeão a Seleção Brasileira precisa vencer a Argentina hoje e torcer por uma derrota do Equador, já que os anfitriões tem a vantagem no saldo de gols. Em caso de vitória dos equatorianos, eles são campeões porque tem a diferença.

Quem vai transmitir o jogo do Brasil sub 17 hoje

O jogo do Brasil sub 17 hoje será transmitido no SporTV e GloboPlay ao vivo neste domingo. O clássico do futebol sul-americano vai passar em todos os estados do país.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Se você já tem a emissora na programação é só pegar o controle remoto e sintonizar. Caso contrário, entre em contato com o seu operador para adquirir.

Se você não é cliente da TV paga, pode assistir no GloboPlay. O serviço de streaming oferece a programação em tempo real do SporTV em sua plataforma para quem é assinante. Acesse globoplay.globo.com e compre o pacote do streaming para ver tudo do conforto da sua casa.

Brasil classificado no Mundial da categoria

Após o empate com o Equador, a Seleção Brasileira do sub 17 está classificada para o Campeonato Mundial da categoria, marcada para 10 de novembro até 2 de dezembro deste ano.

Além do Brasil, estão classificados Argentina, Equador e Venezuela. No entanto, a FIFA ainda não sabe onde o torneio das categorias de base será realizado este ano. O Marrocos, de acordo com a Rádio Itatiaia, deve ser o local escolhido.

O Peru seria a sede, mas o país optou por não sediar mais os confrontos depois de não cumprir as exigências da entidade de futebol.

Maiores campeões

A Seleção Brasileira é a maior campeã do Campeonato Sul-Americano sub 17 no futebol. São 12 troféus já conquistados ao longo da história, com o último título em 2017.

Os brasileiros levantaram o troféu em 1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015 e 2017. Em segundo lugar vem a Argentina com quatro títulos.

Confira o ranking a seguir.

Brasil - 12 títulos (1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015 e 2017)

Argentina - 4 títulos (1985, 2003, 2013 e 2019)

Colômbia - 1 título (1993)

Bolívia - 1 título (1986)

Escalações de Brasil x Argentina

Provável escalação do jogo do Brasil: Phillipe Gabriel; Chermont, Vitor Reis, Da Mata, Souza; Matheus Ferreira, Lucas Camilo, Dudu; Rayan, Riquelme e Kauã Elias.

Provável escalação do jogo da Argentina: Froilán Diaz; Dylan Gorosito, Tobías Palacio, Juan Villalba, Ontivero; Gustavo Albarracín, Mariano Gerez, Benjamín Acosta; Claudio Echeverri, Ruberto e Santiago López.

