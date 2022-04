Onde assistir jogo do Ceará hoje e horário na Sul-Americana

Pela terceira rodada do grupo G, General Caballero e Ceará se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, na Copa Sul-Americana de 2022. Para acompanhar de perto todos os lances, saiba onde assistir jogo do Ceará hoje.

Os anfitriões buscam a primeira vitória na competição enquanto ocupam a lanterna do grupo com apenas um ponto conquistado. Do outro lado, o time brasileiro é o líder com seis pontos depois de ganhar os dois jogos que disputou.

Onde assistir jogo do Ceará hoje?

O jogo do General Caballero e Ceará hoje vai ser transmitido na Conmebol, a partir das 19h15, no horário de Brasília.

A emissora transmite com exclusividade o confronto da Copa Sul-Americana nesta terça-feira para todos os estados do Brasil. Entretanto, só está disponível nas operadoras da Sky, Claro e a DirecTVGO.

Se você não pode assistir na televisão, pode acompanhar através do streaming do Sky Play, DirecTVGO e Now. Basta entrar com o login e assistir ao vivo no celular, tablets ou computador.

Ficha técnica do General Caballero x Ceará hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Manuel Ferreira, em Assunção

Onde assistir: CONMEBOL TV

+ Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022: veja os times

Escalação do General Caballero x Ceará

Escalação do General Caballero:​ Gustavo Ariel, Tomás Eliezer, Vergara, Barreto, Colmán, Vera, Fernández, Heinze, Hauche, Alfonso Aranda e Salcedo

Escalação do Ceará: João Ricardo, Bruno Pacheco, Messias, Luiz Otávio, Michel, Rodrigo Lindoso, Richardson, Richard, Mendonza, Vinícius e Lima

Confira no vídeo como foi o último jogo do Ceará na Sul-Americana.

Últimos jogos de General Caballero e Ceará

O elenco do General Caballero disputa o Campeonato Paraguaio, enquanto o Ceará briga pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e o Brasileirão na primeira divisão.

General Caballero:

Resistencia 2 x 1 General Caballero (Campeonato Paraguaio)

General Caballero 0 x 0 12 de Octubre (Campeonato Paraguaio)

General Caballero 2 x 3 Olimpia (Campeonato Paraguaio)

Ceará :

Deportivo La Guaira 0 x 2 Ceará (Copa Sul-Americana)

Ceará 0 x 1 Botafogo (Brasileirão)

Tombense 0 x 2 Ceará (Copa do Brasil)

