Onde assistir jogo do Ceará hoje: transmissão e horário da Sul-Americana

La Guaira e Ceará entram em campo nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana em 2022, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo do Ceará hoje ao vivo.

Estão no grupo G as equipes de General Caballero, Independiente, La Guaira e Ceará.

Onde assistir jogo do Ceará hoje ao vivo

O jogo do Ceará hoje vai passar ao vivo no canal na Conmebol TV, a partir das 19h15 , pelo horário de Brasília.

O canal da Conmebol TV, onde a entidade de futebol é a responsável, é quem vai transmitir o jogo de hoje.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Informações de onde assistir jogo do Ceará hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela

Onde assistir: Conmebol TV

+Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022: veja os times

Escalação do La Guaira e Ceará

Escalação do La Guaira: Olses, La Mantía, Ramos, Mejías, Flores, Silva Guzmán, Cumana, Ovalle, Bolívar, Herrera e Unrein

Escalação do Ceará: João Ricardo, Messias, Otávio, Bruno Pacheco, Michel Macedo, Rodrigo Lindoso, Richard, Fernando Sobral, Vina, Lima e Mendoza

O Deportivo La Guaira, equipe da Venezuela, empatou em sua estreia pela Copa Sul-Americana na temporada. O elenco, que conquistou a classificação após vencer o Hermanos Colmenarez na fase preliminar do torneio, precisa do resultado nesta terça-feira, onde vai jogar em casa e contar principalmente com a força da torcida em peso. No grupo G, aparece em segundo lugar com 1 ponto.

Na semana passada, o Ceará estreou com o pé direito na Sul-Americana depois de vencer o Independiente em sua casa. Em primeiro lugar com 3 pontos, o time brasileiro busca a vitória nesta terça para se manter na liderança até chegar na próxima fase. No fim de semana, venceu o Palmeiras no Brasileirão e por isso vem embalado para o jogo de hoje.

Últimos jogos do La Guaira x Ceará

As equipes de Flamengo e Talleres nunca se enfrentaram em toda a história do futebol sul-americano. Por isso, o encontro nesta terça-feira marca a premira partida entre os dois.

Lembrando que ainda nesta edição da Libertadores, o segundo jogo será realizado pela fase de grupos mas, desta vez, na Argentina, casa do Talleres.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Ceará na Sul-Americana.

Aproveite e siga o DCI no Google News