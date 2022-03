Onde assistir jogo do Cianorte x Coritiba hoje ao vivo e horário (13/03)

Onde assistir jogo do Cianorte x Coritiba hoje ao vivo e horário (13/03)

O Cianorte enfrenta o Coritiba hoje (13), nas quartas de final do Campeonato Paranaense de 2022. A partir das 18h30, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turba, a transmissão vai ser do streaming. Confira os detalhes de onde assistir Cianorte x Coritiba hoje.

Onde assistir Cianorte x Coritiba

O jogo do Cianorte x Coritiba vai ser transmitido no serviço de streaming TV NSports, a partir das 18h30, pelo horário de Brasília.

A plataforma por streaming pode ser encontrado pelo valor de 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Informações do jogo Cianorte e Coritiba hoje

Data: 13/03/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estadio Municipal Olímpico Albino Turbay

Onde assistir jogo de hoje: TV NSports

Confira como foi o último jogo do Cianorte e Coritiba.

Escalação do jogo do Cianorte e Coritiba

Cianorte: Gleibson; Michel, Eduardo Doma, Vitor Salvador, Mateus Rodrigues; Ralf, Zé Vitor, Palezinho; Phillip, Coutinho, Alan Grafite

Coritiba: Muralha; Guillermo, Henrique, Luciano Castán, Egídio; Willian Faris, Andrey, Thonny Anderson, Igor Paixão; Alef Manga, Léo Gamalho

O Cianorte fez o impossível e possível, mas conseguiu a classificação para as quartas de final. Ao terminar em sétimo lugar com 17 pontos, conseguiu marcar cinco partidas ganhas, dois empates e quatro derrotas na competição. Agora, deve colocar em campo jogando em sua casa os melhores jogadores para sair na frente com vantagem.

Depois de se classificar na terceira fase da Copa do Brasil por vencer o Pouso Alegre nos pênaltis, o Coritiba entra em campo neste domingo para abrir vantagem no Campeonato Paranaense. Jogando o jogo de ida nas quartas de final, o grupo terminou em segundo lugar com 21 pontos, ou seja, venceu seis jogos, empatou três e perdeu dois.

Últimos jogos Cianorte x Coritiba

22/01/2022 – Coritiba 1 x 0 Cianote – Campenato Paranaense

12/05/2021 – Coritiba 1 x 1 Cianorte – Campenato Paranaense

20/07/2020 – Coritiba 2 x 0 Cianorte – Campenato Paranaense

26/07/2020 – Cianorte 2 x 3 Coritiba – Campenato Paranaense

22/02/2020 – Coritiba 2 x 0 Cianorte – Campenato Paranaense

