Onde assistir jogo do Cruzeiro x Sport ao vivo hoje – 09/10/22

Já garantido com o acesso até a primeira divisão, o Cruzeiro entra em campo neste domingo para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro, em Pernambuco, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Que horas é o jogo do Cruzeiro hoje vai ser às 16 horas (Horário de Brasília), com transmissão na TV aberta ao vivo e de graça.

O jogo do Cruzeiro hoje começa às quatro da tarde (horário de Brasília), com transmissão da Globo, SporTV e Premiere, pela TV fechada.

Para todo o estado de MG e PE, a Globo exibe a partida entre Sport e Cruzeiro neste domingo com narração de Rembrandt Junior e comentários de Cabral Neto, Danny Morais e Fernanda Colombo. Basta sintonizar para curtir as emoções da Série B.

Para quem está fora dos estados, a opção é assistir através dos canais SporTV e Premiere, com transmissão para todo o território nacional ao vivo. Se preferir, também pode curtir através do GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Por mês, os valores vão de R$ 24,90 até R$ 86,90.

Data: 9 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Pernambuco

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Adriano de Assis Miranda

Jogo do Cruzeiro e Sport

Com duas vitórias seguidas nas últimas rodadas, o Sport entra em campo neste domingo com um único objetivo: conquistar os três pontos para subir na classificação e seguir vivo na briga pelo acesso até a elite. Em sexto lugar com 49 pontos, tem três pontos a menos do que o Vasco, quarto colocado, com chance de entrar ao G4 cada vez mais.

São treze vitórias, dez empates e dez derrotas. Com os ingressos esgotados, a torcida vai lotar a Ilha do Retiro.

Do outro lado, o Cruzeiro apenas cumpre tabela para confirmar a conquista do título na Série B do Campeonato Brasileiro. Em primeiro lugar com 72 pontos, a Raposa contabiliza vinte e uma vitórias, nove empates e três derrotas com a melhor campanha na temporada, tanto no ataque como defesa.

Escalação do Cruzeiro e Sport hoje

Provável escalação do Sport: Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Chico, Lucas Hernández; Ronaldo Henrique, Fabinho, Labandeira, Luciano; Gustavo e Vagner Love.

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock; Pais, Pedro Castro, Willian Oliveira, Matheus Bidu; Bruno Rodrigues, Luvannor e Edu.

Assista ao vídeo e como foi a última partida entre as equipes:



