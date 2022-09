Saiba quais as chances do Palmeiras ser campeão. Foto: Reprodução / Cesar Greco / Palmeiras

Quais as chances do Palmeiras ser campeão brasileiro 2022 série A?

Quais as chances do Palmeiras ser campeão brasileiro 2022 série A?

Isolado na liderança do Campeonato Brasileiro na Série A, o Palmeiras é o favorito ao título. Com apenas dez rodadas para o fim da temporada, o elenco pode consagrar-se campeão antes mesmo do campeonato terminar. Mas quais as chances do Palmeiras ser campeão brasileiro 2022? Quantos pontos deve fazer?

Chances do Palmeiras ser campeão brasileiro em 2022?

Com o fim da 28ª rodada no segundo turno, o Palmeiras tem 95.6% de chances de ser campeão brasileiro em 2022, de acordo com o estudo realizado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em primeiro lugar na tabela de classificação com 60 pontos, contabiliza dezessete vitórias, nove empates e apenas duas derrotas, com a melhor campanha do Brasileirão. Com 45 gols marcados e 19 sofridos, o alviverde tem o melhor ataque e a melhor defesa.

O Palmeiras pode ser campeão na 35ª rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza em 2 de novembro, em casa no Allianz Parque, segundo o jornalista PVC em seu blog no GE. Para isso, terá que vencer os próximos desafios que tem pela frente, além de torcer para que Fluminense e Internacional tropecem na reta final.

Com os 21 pontos na disputa até a 35ª rodada, o Palmeiras só pode levantar o troféu em casa se marcar um ponto a mais do que os dois times.

Chances de ser campeão: 95.6%

Quantos pontos deve fazer: Deve fazer os 21 pontos que em até a rodada

Qual rodada pode ser campeão: 35ª rodada contra o Fortaleza

+ Próximas lutas do UFC: card completo com brasileiros no sábado (01/10)

Quantos títulos brasileiros o Palmeiras tem?

O Palmeiras tem 10 títulos brasileiros em toda a sua história nos anos de 1960, 1967, 1967 (Taça Brasil), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018 a última vez.

O elenco alviverde levantou o troféu pela primeira vez em 1960. Na época, o torneio era disputado no sistema de mata-mata, ou seja, o Verdão venceu o Fluminense na semifinal e por fim o Fortaleza na final. Este ano, a história pode se repetir novamente se o grupo vencer o time cearense na 35ª rodada e, assim, tornar-se campeão pela 11ª vez em casa.

O último troféu foi disputado em 2018. Com 80 pontos conquistados, o Palmeiras marcou vinte e três vitórias, onze empates e quatro derrotas apenas, com aproveitamento de 70% em toda a competição. O título saiu na 37ª rodada, com uma de antecedência, ao vencer o Vasco por 1 x 0, com gol de Deyverson aos 28 do segundo tempo em São Januário, no Rio de Janeiro.

Confira a festa do título brasileiro em 2018.



+ Últimas pesquisas para presidente 1º turno: quando sai Datafolha e Ipec

Agenda da reta final do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras tem dez rodadas para cumprir até o fim do Campeonato Brasileiro da Série A. O elenco pode ser campeão na rodada de número 35, com 21 pontos a serem disputados com os adversários Fluminense e Internacional, que também brigam pelo título.

Serão cinco jogos em casa e cinco fora de casa até a rodada necessária para ser campeão. Em outubro, o Verdão terá uma rotina agitada com até seis confrontos em 31 dias.

Neste momento, o Palmeiras tem nove pontos de vantagem contra o Fluminense, e dez ao Internacional. Para consagrar-se campeão na 35ª rodada, terá de conquistar um ponto a mais, entre os 21 em jogo, do que os dois clubes adversários. Se isso acontecer, será o campeão com antecedência.

O Palmeiras tem na 29ª rodada o Botafogo, no Maracanã. Depois o Coritiba dentro de casa. Confira a agenda completa até a rodada necessária para ser o campeão, de acordo com o jornalista PVC.

29ª rodada do Brasileirão:

Botafogo x Palmeiras – Segunda-feira, 03/10 às 20h no Nilton Santos

30ª rodada do Brasileirão:

Palmeiras x Coritiba – Quinta-feira, 06/10 às 19h no Allianz Parque

31ª rodada do Brasileirão:

Atlético GO x Palmeiras – Segunda-feira, 10/10 às 18h no Antônio Accioly

32ª rodada do Brasileirão:

Palmeiras x São Paulo – Domingo, 16/10 às 16h no Allianz Parque

33ª rodada do Brasileirão:

Palmeiras x Avaí – Sábado, 22/10 às 21h no Allianz Parque

34ª rodada do Brasileirão:

Athletico PR x Palmeiras – Terça-feira, 25/10 às 21h45 na Arena da Baixada

35ª rodada do Brasileirão:

Palmeiras x Fortaleza – Quarta-feiar, 02/11 às 16h no Allianz Parque

+ Washington Wizards x Golden State Warriors no Japão: como assistir e horário da NBA