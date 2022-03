Jogo do Fluminense hoje ao vivo: onde assistir e horário sábado – 05/03

Resende e Fluminense se enfrentam neste sábado, 05/03, pela décima rodada do Campeonato Carioca a partir das 16h, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira. A transmissão ficará a cargo do Cariocão Play, streaming disponível por assinatura. A seguir, conheça os detalhes para assistir ao jogo do Fluminense hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Fluminense hoje ao vivo

O jogo do Resende e Fluminense vai passar no pay-per-view Cariocão Play, a partir das 16h, pelo horário de Brasília, no Campeonato Carioca hoje, 5 de março de 2022.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Informações do jogo do Fluminense hoje ao vivo

Data: 05/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro:

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira

Último jogo Resende x Fluminense

04/03/2021 – Resende 2 x 1 Fluminense – Campeonato Carioca

08/03/2020 – Fluminense 4 x 0 Resende – Campeonato Carioca

01/03/2019 – Fluminense 1 x 1 Resende – Campeonato Carioca

Escalação do Resende x Fluminense

Resende: Jefferson Luis; Juninho, Douglas, Peixoto, Joanderson; João Felipe, Felipe Souza, Igor Bolt, Brendon; Jeffinho, Ingro

Fluminense : Fábio; David Braz, Felipe Melo, Nino, Calegari; Cris Silva, Yago Felipe, André; Willian, Cano, Luiz Henrique

O time do Resende faz uma boa campanha no Campeonato Carioca este ano. Depois de empatar com o Flamengo, o elenco venceu o Volta Redonda na última rodada para subir mais ainda na tabela da primeira fase. Dessa maneira, aparece em quinto lugar com 12 pontos, ou seja, venceu três e empatou três também de nove partidas disputas na temporada. Se terminar deste jeito, pode se classificar para a Taça Rio ou semifinais.

Enquanto isso, o Fluminense carimbou o seu passaporte para a terceira fase da Libertadores, onde enfrentará o Olimpia, do Paraguai. O clube comandado por Abel Braga contabiliza dez vitórias seguidas na temporada, feito que nenhum outro conseguiu até agora. Já pela liga estadual, aparece em primeiro lugar com 24 pontos, ou seja, venceu oito das partidas, perdendo somente uma vez. Praticamente classificado até a segunda fase, só precisa de um empate.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

A décima rodada dá início na competição com dois jogos neste sábado.

Nova Iguaçu 0 x 0 Portuguesa-RJ

Resende x Fluminense – 16h

Madureira x Audax – 11h (Domingo, 06/03)

Boavista x Bangu – 15h30 (Domingo, 06/03)

Flamengo x Vasco – 16h (Domingo, 06/03)

Botafogo x Volta Redonda – 19h30 (Segunda-feira, 07/03)

+ Entenda o regulamento do Campeonato Carioca em 2022