Onde assistir jogo do Fluminense x Portuguesa hoje e horário – 13/02

Equipes se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Carioca neste domingo, 13 de fevereiro, com transmissão

Abrindo as disputas da sexta rodada no Campeonato Carioca, pela Taça Guanabara, o Fluminense recebe a Portuguesa neste domingo, 13 de fevereiro, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, com transmissão ao vivo. Saiba as escalações, arbitragem e onde assistir o jogo do Fluminense hoje.

Onde assistir jogo do Fluminense hoje

O jogo do Fluminense hoje, pelo Campeonato Carioca, vai passar na Record (TV aberta), TV Cariocão Play (Pay-per-view) e Twitch (Serviço de Streaming) a partir das 16h no horário de Brasília.

A plataforma do Cariocão Play pode ser assinada no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo por R$ 27,90 e R$49,90. Já a Twitch está disponível de graça nos canais Casimiro e Ronaldo TV

Na TV aberta, o jogo vai passar no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Local: Estádio Nilton Santos

TV: RECORD

Online: TV Cariocão Play e Twitch

Fluminense x Portuguesa no Campeonato Carioca

Fluminense: O elenco do Fluminense venceu o clássico contra o Botafogo na última rodada, e por isso, promete entrar em campo neste domingo com todo o gás necessário para garantir mais uma vitória no Campeonato Carioca da temporada. Na tabela, está em segundo lugar com 12 pontos.

Portuguesa: Enquanto isso, o time da Portuguesa vem de derrota para o Vasco na última quarta-feira jogando fora de casa. Ocupando a quinta posição, tem a oportunidade de manter vivo o seu objetivo de chegar até a ponta da tabela, enquanto tem 7 pontos até o momento.

Escalação do Fluminense e Portuguesa

Escalação do Fluminense – Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo, David Braz, Samuel Xavier; Yago Felipe, André, Cristiano; Willian, Fred, Luiz Henrique

Escalação do Portuguesa – Carlão; Watson, Marcão, Leandro Amaro, Sanchez; Sidney, Jhonnatan, Patrick, Maikinho; Romarinho, Bruno Santos

Relembre como foi o último jogo entre Fluminense x Portuguesa

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.