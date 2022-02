Onde assistir jogo do Fortaleza x Pacajus hoje DE GRAÇA e horário 24/02

O Fortaleza recebe o Pacajus nesta quinta-feira, 24/02, com a bola rolando a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo jogo das quartas de final no Campeonato Cearense. Onde assistir o jogo do Fortaleza hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir o jogo do Fortaleza hoje

O jogo do Fortaleza e Pacajus hoje vai passar no canal SBT (Ceará), e no pay-per-view do Nordeste FC, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Data: 24/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Transmissão: SBT e PPV do Nordeste FC

Como estão as equipes na temporada?

O jogo de hoje promete abrir a vantagem nas quartas de final no Campeonato Cearense. O Fortaleza vem de vitória no último fim de semana contra o Bahia, pela Copa do Nordeste. Agora, tem que se esforçar novamente para vencer o oponente e garantir-se com a diferença no mata-mata.

Enquanto isso, o time do Pacajus foi derrotado pelo Atlético Cearenese pelo Campeonato Cearense. O elenco terminou em terceiro lugar na classificação com 20 pontos e, agora, promete dar o melhor de si diante de um grande oponente na competição para sair na frente, mesmo fora de casa.

Escalação de Fortaleza x Pacajus

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Matheus Jussa, Ronald; Lucas Lima; Moisés, Robson

Borussia Dortmund: Jhones; Felipe, Igor, Jefferson, Guto; Carlão, Lincoln, Rayro; Testinha, Edson, André Cassaco

Relembre como foi o último jogo do Fortaleza.

