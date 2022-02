Onde assistir jogo do Hercílio Luz x Figueirense hoje e horário – 06/02

Pela quinta rodada do Campeonato Catarinense, equipes se enfrentam neste domingo com transmissão

Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Catarinense, o Figueirense visita o Hercílio Luz neste domingo, 06/02, com a bola rolando a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Anibal Torres Costa. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo do Figueirense hoje.

Onde assistir jogo do Figueirense hoje

O jogo terá transmissão do Catarinense Fort TV, pay-per-view do TV NSports, com cobertura para todo o Brasil somente para assinantes. A plataforma está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos no pacote, podendo ser encontrada no site (www.conteudos.tvnsports.com.br) ou até mesmo aplicativo.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports no Catarinense Fort TV

Em segundo lugar do Campeonato Catarinense com 9 pontos, o Hercílio Luz contabiliza até o momento três vitórias, isto é, mantém o seu aproveitamento em 100% na temporada em busca da primeira posição. O encontro deste domingo pode dar a perspectiva da atingir a liderança nas próximas rodadas se conseguir o resultado positivo em casa.

Enquanto isso, o Figueirense vem logo atrás, em 9º lugar com dois pontos apenas, contabilizando dois empates e duas derrotas na temporada. Dessa maneira, o elenco visitante deve entrar em campo com toda a força necessária dos seus principais jogadores para conquistar os três pontos e, então, levar para casa e se afastar da zona de rebaixamento.

Escalações de Hercílio Luz x Figueirense

Nenhuma das equipes tem desfalques no jogo de hoje.

Escalação do jogo do Hercílio Luz: Matheus Aurélio; Cleiton, Elton, Kadu, Paulinho; Jonathan Cabeça, Dener, Vitinho; Tito, Luan Ferreira, Dentinho

Escalação do jogo do Figueirense: Rodolfo Castro; Muriel, Luis Fernando, Maurício, Zé Mário; Clayton, Oberdan, Kauê; Andrew, Thiaguinho, Índio

Veja como foi o último jogo do Hercílio Luz x Figueirense.

