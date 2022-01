Onde assistir jogo do Internacional x Palmeiras na Copinha ao vivo – 17/01

Disputando as oitavas de final, as equipes de Internacional e Palmeiras entram em campo nesta segunda-feira, 17/01, com a bola rolando a partir das 11h (horário de Brasília), na Arena Inamar. O jogo do Internacional x Palmeiras na Copinha hoje terá transmissão ao vivo na TV e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Internacional x Palmeiras?

Pelas oitavas de final, a partida começa às 11h desta segunda-feira (horário de Brasília), 17 de janeiro de 2022, na Arena Inamar, na cidade de Diadema, no estado de São Paulo.

Onde assistir jogo do Internacional x Palmeiras na Copinha hoje?

O SporTV vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura. Os assinantes da TV paga podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Eleven Sports e Paulistão Play, disponível de graça no site oficial.

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Ao se classificar em primeiro lugar pelo grupo 25, o Internacional chegou com todo o gás necessário na segunda fase diante do Flamengo de São Paulo. Por 3 a 0, garantiu-se na terceira fase onde contra a Portuguesa chegou nas oitavas de final após ganhar nos pênaltis em 5 a 3.

Enquanto isso, o Palmeiras também terminou em primeiro lugar em seu grupo na primeira fase. Depois, superou o Mauá por 4 a 0 e então o Atlético-GO pela terceira fase. Agora, pelas oitavas de final, tem a sua chance de chegar mais próximo da grande decisão em busca do seu primeiro título na Copinha em toda a história.

Escalações de Internacional e Palmeiras:

Nennhuma das equipes tem baixas para o confronto desta segunda-feira.

Provável escalação de Internacional: Lucas Flores; Guilherme Varjão, João Pedro, João Felix, Lucas Ryan; Bizescki, Matteo, Jonathan; Allison, Estevão, Lucca

Provável escalação de Palmeiras: Mateus; Garcia, Naves, Lucas Freitas, Fabinho; Vanderlan, Giovani, Pedro Bicalho; Gabriel Silva, João Pedro, Luis Guilherme

