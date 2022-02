Onde assistir jogo do Liverpool x Cardiff hoje ao vivo e horário – 06/02

Valendo a classificação na Copa da Inglaterra, o Liverpool recebe o Cardiff neste domingo, 06/02, com a bola rolando às 09h (horário de Brasília), pela quarta rodada no Anfield. Com transmissão ao vivo na TV, confira onde assistir o jogo do Liverpool hoje ao vivo.

Onde vai passar jogo do Liverpool hoje ao vivo

O jogo de hoje terá transmissão do canal ESPN, disponível ao vivo somente pela TV por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 09h (horário de Brasília)

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Para chegar até a quarta rodada, o Liverpool teve um breve caminho pelas fases da Copa da Inglaterra na temporada. O elenco de Klopp só precisou passar por Shrewsbury na terceira rodada, conquistando carimbar o seu passaporte até aqui. No entanto, é provável que o time não entre com todos os titulares, ainda assim sendo favorito.

Enquanto isso, o Cardiff venceu o Preston também pela terceira rodada e conquistou a sua vaga na competição inglesa da temporada. Agora, tem um difícil embate pela frente, diante de um dos favoritos ao título este ano. Dessa maneira, precisa colocar os seus melhores jogadores em campo.

Escalação do Liverpool x Cardiff

Nenhuma das equipes possuem desfalques para o jogo deste domingo na Copa da Inglaterra.

Escalação do jogo do Liverpool hoje: Kelleher; Tsimikas, Konaté, Gomez, Bradley; Milner, Morton, Ox- Chamberlain; Jones, Roberto Firmino, Gordon

Escalação do jogo do Cardiff hoje: Phillips; Nelson, Flint, McGuinness; Doyle, Perry, Pack, Ralls, Bagan; Ilpeazu, Hugill

